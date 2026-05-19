Zelenszkij nem tud tovább várni: szövetségest faragna Magyar Péterből – már szervezik is a tárgyalásokat

Volodimir Zelenszkij utasítást adott az ukrán külügyminisztériumnak a Magyarországgal való kapcsolatok rendezésére, mivel az ukrán elnök szerint végre esély van arra, hogy az új magyar vezetéssel konstruktív párbeszéd induljon – írta a Portfolio.

A magyar kapcsolatok rendezését nevezte egyik legfontosabb feladatának Zelenszkij / Fotó: NurPhoto via AFP

Fontos diplomáciai üzenetet tett közzé Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, arról számolt be a Telegram-csatornáján, hogy egyeztetett Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel az előttük álló külpolitikai feladatokról. A találkozón szóba került Magyarország is, méghozzá kiemelt témaként. Zelenszkij közlése szerint ugyanis utasítást adott az ukrán külügyminisztériumnak arra, hogy kezdjen aktív párbeszédet az „új magyar hatóságokkal”.

Végre látunk esélyt arra, hogy a két ország kapcsolatai konstruktív módon újrainduljanak

– jelentette ki az ukrán elnök.

A bejegyzés azért különösen figyelemreméltó, mert az elmúlt években Budapest és Kijev viszonya többször is feszült volt. A viták középpontjában rendszeresen megjelent a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete, az ukrán nyelvtörvény, valamint az Európai Unió és a NATO irányába tett ukrán lépések kérdése. Magyarország több alkalommal is bírálta Ukrajnát kisebbségpolitikai ügyek miatt, miközben Kijev sokszor elégedetlen volt Budapest álláspontjával az orosz–ukrán háború és az uniós támogatások kapcsán.

Most azonban Zelenszkij üzenete alapján úgy tűnik, az ukrán vezetés nyitni szeretne az új magyar kormány felé. Az elnök arról is beszámolt, hogy Ukrajna már készül a kétoldalú találkozókra Magyarország új vezetőivel nemcsak külügyminiszteri, hanem más magas politikai szinteken is.

„Számítok az eredményekre” – írta az ukrán vezető rövid, de egyértelmű üzenetében.

Zelenszkijnek szüksége van a magyar kormányra

A bejegyzés időzítése sem véletlen. Ukrajna rendkívül fontos diplomáciai időszak előtt áll:

Kijev egyszerre próbálja fenntartani a nyugati támogatásokat;

előrelépni az Európai Unióhoz való csatlakozás útján;

valamint stabilizálni kapcsolatait azokkal az országokkal, amelyekkel az elmúlt években konfliktusok alakultak ki.

Zelenszkij posztjából az is kiderült, hogy Andrij Szibiha külügyminiszter a következő hetekben több stratégiai ügyön dolgozik majd. Ezek között szerepel az EU-csatlakozási folyamat folytatása, valamint a Grúziával való kapcsolatok normalizálása is.