Teljes a sokk: a legális bevándorlókat is kiteszi Amerikából Trump – „csak azok maradhatnak, akik hasznot hoznak, velük nem lesz gond!"
Az Egyesült Államokba ideiglenesen érkezett külföldieknek ezentúl haza kell utazniuk, ha állandó letelepedési engedélyt – közkeletű nevén zöldkártyát – szeretnének igényelni. A változást az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata (USCIS) pénteken hozta nyilvánosságra, és messzemenő következményekkel járhat a legális bevándorlásra nézve – írja a Bloomberg.
Az új rendszer pontos működése egyelőre nem teljesen tisztázott, de az biztos, hogy a külföldi konzulátusokra kötelező utazás sokakat hetekre, hónapokra, esetleg évekre is elakaszthat a túlterhelt időpontfoglalási rendszerekben. Ez kihívást jelenthet a külföldi munkavállalóikat zöldkártyával támogató cégeknek is, és számos családot hozhat nehéz helyzetbe.
Zach Kahler, a USCIS szóvivője jelezte, hogy az átmeneti időszakban bizonyos rugalmasság érvényesülhet. Azok, akik gazdasági hasznot hoznak az országnak, vagy egyéb nemzeti érdeket képviselnek, valószínűleg folytathatják a jelenlegi eljárást, mindenki más esetét egyéni körülmények alapján bírálják el, és előfordulhat, hogy külföldről kell igényelniük az engedélyt.
Az illegálisan belépett bevándorlókat – köztük azokat, akik papírok nélkül érkeztek, de később amerikai állampolgárral kötöttek házasságot – az új szabály különösen súlyosan érintheti. Ha elhagyják az országot, és a múltjukat felülvizsgálják a hatóságok, akár kitiltás is várhat rájuk. A visszautasított kérelmekkel szemben ráadásul alig van fellebbezési lehetőség.
Jogi aggályok
Az új szabályok alapvetően minden ideiglenes, nem bevándorlói vízummal rendelkező külföldit érintenek: diákokat, H-1B és L vízumon dolgozó munkavállalókat, turistákat egyaránt. Az Egyesült Államok évente mintegy egymillió zöldkártyát állít ki, bár ezek nagyjából fele olyan külföldi hozzátartozóknak szól, akiket amerikai állampolgár szponzorál.
Ezeket az igényléseket jellemzően már most is az országon kívülről kezelik. Az Amerikai Bevándorlási Ügyvédek Szövetsége (AILA) rámutatott, hogy egymást követő republikánus és demokrata kormányok is megengedték a zöldkártyát igénylőknek, hogy az eljárás ideje alatt az Egyesült Államokban maradjanak, és ezt bíróságok is többször megerősítették.
A USCIS szerint a változtatás lehetővé teszi, hogy a bevándorlási rendszer úgy működjön, ahogy a törvény előírja, ahelyett, hogy kiskapuk kiaknázását ösztönözné. A Trump-adminisztráció 2025 januárja óta több százezer bevándorlót tartóztatott le és több százezrüket kiutasította az országból. Az illegális határátlépések száma eközben látványosan csökkent. A szigorítás a legális bevándorlást is érinti: az adminisztráció megszüntette a humanitárius védelmet több mint egymillió külföldi számára, és szűkítette a H-1B program szabályait is.
Amerika nem kér a szociális rendszeren élősködőkből, felülvizsgálják a vízumkérelmeket
„Felfüggesztjük 75 országból érkező bevándorlói vízumok feldolgozását, amíg a külügyminisztérium felülvizsgálja az eljárásokat, hogy megakadályozza azoknak a külföldi állampolgároknak a belépését, akik jóléti ellátásokra és közpénzekre szorulnának” – fogalmazott Tommy Pigott, a külügyminisztérium helyettes szóvivője még januárban.
Mint mondta, „a külügyminisztérium, régóta meglévő jogkörével élve, alkalmatlannak minősítheti azokat a potenciális bevándorlókat, akik az Egyesült Államok közterhévé válhatnának, és visszaélnének az amerikai emberek nagylelkűségével”.
Az érintett országok listája az Egyesült Államok szövetségeseit és ellenfeleit egyaránt tartalmazza.
A felfüggesztés január 21-én lép életbe, és érinti többek között latin-amerikai országok – így Brazília, Kolumbia és Uruguay –, balkáni államok – például Bosznia és Albánia –, dél-ázsiai országok – Pakisztán és Banglades –, valamint számos afrikai, közel-keleti és karibi ország állampolgárait
– mondta a szóvivő.
A listán az európai államok között Albánia, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Moldova, Montenegró és Észak-Macedónia szerepel, ezek közül több ország csatlakozási tárgyalásokat folytat az Európai Unióval.
Legálisan is nehezebb bevándorolni az Egyesült Államokba
A bevándorláspolitika szigorítása Trump egyik legfontosabb kampányígérete volt. Miután másodjára is hivatalba lépett, elkezdte ennek megvalósítását, és átfogó bevándorlási szigorítást indított. Gyakoribbakká váltak a bevándorlási ellenőrzések, szövetségi ügynököket vezényeltek nagyvárosokba, ami több helyen erőszakos összetűzésekhez vezetett.
Bár kampányában az illegális bevándorlás megállítását ígérte, az intézkedések a legális bevándorlást is érintik. Megdrágultak például a magasan képzett munkavállalók H-1B vízumai, szigorodott az ellenőrzés és a vízumkiadás. A kormányzat emellett szigorította a vízumkiadás gyakorlatát is, fokozott közösségimédia-ellenőrzéssel és kiterjesztett átvilágítással.
Trump még novemberben megfogadta, hogy „tartósan felfüggeszti” a bevándorlást minden „harmadik világbeli országból”, miután egy afgán állampolgár lövöldözött a Fehér Ház közelében, és megölt egy nemzeti gárdistát. Joseph Edlow, az Egyesült Államok Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának vezetője akkor az X-en közölte: Donald Trump elnök utasítására „teljes körű és szigorú felülvizsgálatot” rendelt el minden, aggályosnak minősített országból származó zöldkártya esetében.
