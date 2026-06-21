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An-124-100 Ruszlan
Ferihegy
repülőgép

Ezt egy ország leste: így szállt le Budapesten a világ legnagyobb repülőgépe, elképesztő a belső tere – videó

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Sokáig találgatták, mikor bukkan fel újra Budapest felett az Antonov An–124 Ruszlán. A világ legnagyobb repülőgépe visszatért.
Pető Sándor
2026.06.21, 21:38
Frissítve: 2026.06.21, 21:53

A repülésrajongók egyik fő csemegéje: mindig repesve várják, mikor bukkan fel a világ legnagyobb repülőgépe. Az ukrán üzemeltetésű óriásgép az elmúlt hetekben már többször is feltűnt Budapesten, rengeteg volt  találgatás, mikor lehet nálunk újra látni. A toipp az volt, hogy vasárnap rakodják ki belőle a Magyar Honvédség észtországi hadgyakorlatról hazaszállított felszerelését, és az Antonov An–124 Ruszlán csakugyan meg is jelent, videóra is vették.

A világ legnagyobb repülőgépe, az Antonov An–124 Ruszlán
A világ legnagyobb repülőgépe, az  Antonov An–124 Ruszlán  Fotó: NurPhoto via AFP

A videót leírása szerint a Vigorous Warrior 2026 nemzetközi katona-egészégügyi gyakorlatról visszacsoportosítandó katonai eszközök és felszerelések érkeztek Budapestre az óriásgéppel.

 A budapesti székhelyű NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ kétévente szervezi meg a szövetség legnagyobb katona-egészségügyi gyakorlatát, a Vigorous Warriort. Ez a kiképzési esemény lehetőséget biztosít a résztvevő NATO-tagállamok és partnerországok számára, hogy egy valósághű, a NATO Alapszerződésének 3. és 5. cikkelyére épülő forgatókönyv keretében közösen, nemzetközi környezetben gyakoroljanak. 

Erre a gyakorlatra 2024-ben Magyarországon került  sor, most azonban, június 8. és 20. között az Észt Védelmi Erők támogatásával Észtország adta a helyszínt: 39 nemzet katona-egészségügyi és civil szervezetei voltak a résztvevők, közel 2500 fővel.

A gyakorlatra a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ telepíthető egészségügyi képességeivel települt ki 80 fővel az óriásgép segítségével:

  • a Role 2 tábori kórházzal,
  •  a CREVAL (Combat Readiness Evaluation), vagyis „harckész" minősítéssel rendelkező Mobil Biológiai Laboratóriummal
  • és a Megelőző Egészségügyi Csoporttal. 

A listából is látszik, komoly mennyiségű anyagot kellett megmozgatni – beleértve például 16 konténert, teherautókat, targoncát, mikrobuszt, terepjárókat –,  a rendszerelemek egy részét közúton szállították, a többit légi úton. A személyi állomány a Magyar Honvédség Airbus A319 repülőgépével utazott.

A NATO SALIS stratégiai légiszállítási programja keretében az Antonov An-124 Ruszlán teherszállító repülőgéppel 12 konténert és 4 gépjárművet szállítottak vissza Észtországból Magyarországra két fordulóban.

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