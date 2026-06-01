Több százezer ingázót érint friss a változás – az agglomerációból is könnyebb lesz hazajutni

Július 1-jén új korszak kezdődik a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedésben – jelentette be Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

Az agglomerációból is könnyebb lesz hazajutni / Fotó: BKK – Budapesti Közlekedési Központ / Facebook

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt egy évben a BKK-val közösen dolgoztak egy olyan hálózat kialakításán, amely jobban alkalmazkodik a főváros és az agglomeráció átalakult közlekedési igényeihez.

Vitézy úgy látja, hogy

az eltelt időben jelentősen megváltozott Budapest és környéke, ezért a rendszer újragondolása elkerülhetetlenné vált.

A fejlesztések egyik legfontosabb eleme, hogy több agglomerációs település közvetlen éjszakai kapcsolatot kap a belvárossal.

Az új rendszerben

Budaörs,

Törökbálint,

Budakeszi

és Zsámbék térsége a Deák Ferenc tér érintésével lesz elérhető,

ráadásul Budaörs és Törökbálint felé félóránként közlekednek majd járatok. Közvetlen kapcsolat jön létre a belváros és Gödöllő térsége között is.

Az éjszakai buszok a Deák Ferenc térről indulnak majd, és az Örs vezér terén, Cinkotán, Szilasligeten és Mogyoródon keresztül érik el Gödöllőt.

A tervek szerint Szentendre, Budakalász és Pomáz is könnyebben megközelíthető lesz éjszaka, míg Pécel gyorsabb összeköttetést kap a belvárossal az új 969-es járat által. Gyál esetében a hálózat átalakításával a város teljes területe egységesebben kapcsolódik be az éjszakai közlekedésbe.

Fejlesztések várhatók Nagykovácsi és Solymár térségében is, ahol sűrűbb járatok és jobb csatlakozások segítik majd az utazást. Szigetszentmiklós esetében pedig egész éjjel óránként biztosítják a kapcsolatot a belváros felől.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy az új rendszer egyik fontos eredménye a BKK és a MÁV-Volán együttműködése, amelynek köszönhetően a budapesti éjszakai járatok és az agglomerációs „kék” Volán-buszok menetrendje összehangoltabbá válik. Szerinte ez fontos lépés afelé, hogy Budapest és az agglomeráció közlekedését egységes rendszerként kezeljék.

Az új hálózat részleteit a BKK teszi közzé, az átalakított éjszakai közlekedési rend július 1-jén lép életbe.

