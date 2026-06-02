Deviza
EUR/HUF354,99 -0,25% USD/HUF304,97 -0,3% GBP/HUF410,68 -0,25% CHF/HUF388,05 -0,23% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,58 -0,38% CZK/HUF14,63 -0,22% EUR/HUF354,99 -0,25% USD/HUF304,97 -0,3% GBP/HUF410,68 -0,25% CHF/HUF388,05 -0,23% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,58 -0,38% CZK/HUF14,63 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 138,25 +1% MTELEKOM2 684 +0,67% MOL3 934 +0,41% OTP41 680 +1,82% RICHTER12 530 -0,24% OPUS355 +1,27% ANY7 980 0% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 600 -0,43% BUMIX9 257,01 +0,02% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 895,84 +1,55% BUX135 138,25 +1% MTELEKOM2 684 +0,67% MOL3 934 +0,41% OTP41 680 +1,82% RICHTER12 530 -0,24% OPUS355 +1,27% ANY7 980 0% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 600 -0,43% BUMIX9 257,01 +0,02% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 895,84 +1,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szerb elnök
Aleksandar Vucic
Szerbia

Vucic kimondta: nem indul újra elnöknek, de máris új szerepre készülhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bár Szerbiában formálisan a miniszterelnök rendelkezik a legnagyobb végrehajtó hatalommal, Aleksandar Vucic elnöksége alatt az államfő szerepe jelentősen megerősödött.
VG
2026.06.02, 10:47
Frissítve: 2026.06.02, 11:00

A szerb elnök kizárta annak lehetőségét, hogy 2027-ben ismét elinduljon az államfői tisztségért, ugyanakkor a jövőben akár újra miniszterelnök is lehetne. 

Aleksandar Vucic
Aleksandar Vucic kimondta: nem indul újra elnöknek, de máris új szerepre készülhet /Fotó: Xinhua / AFP

A Bloombergnek adott interjújában a politikus megerősítette: tiszteletben tartja az alkotmány rendelkezéseit, amelyek szerint egy személy legfeljebb kétszer töltheti be az elnöki posztot.

Aleksandar Vucic 2014 és 2017 között Szerbia miniszterelnöke volt, majd 2017-ben államfővé választották. Második elnöki mandátumát 2022-ben nyerte el, így a jelenlegi szabályok alapján 2027-ben már nem indulhat újra az elnökválasztáson.

A szerb politikus ugyanakkor nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy visszatérjen a kormány élére. A lap kérdésére úgy fogalmazott: 

„megtörténhet”, hogy ismét miniszterelnök lesz, mivel a kormányzó Szerb Haladó Pártnak szüksége lehet a vezetésére.

A szerb politikai rendszer sajátossága, hogy az alkotmány szerint a végrehajtó hatalom központja a miniszterelnök és a kormány, miközben az elnöki tisztség alapvetően reprezentatív és ceremoniális szerepet tölt be. Az államfőt ugyanakkor közvetlenül választják, ami jelentős politikai legitimációt és informális befolyást biztosít számára.

A cikk megjegyzi, Aleksandar Vucic elnöksége alatt az államfő szerepe látványosan megerősödött. Bár a formális hatáskörök nem változtak, a politikai döntéshozatal súlypontja az elnöki hivatalba került, miközben az egymást váltó miniszterelnökök szerepe elsősorban a kormány napi működésének irányítására korlátozódott.

Szerbiában 2027-ben egyszerre tartanak elnök- és parlamenti választásokat. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy Vucic elnöki mandátumának lejárta után rövid időn belül a kormány élére kerüljön.

Az országban 2024 novembere óta rendszeres tiltakozások zajlanak az újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének tragikus leomlása miatt, amely 16 ember életét követelte. A tragédia után sokan a korrupcióval átitatott, kínai cégekkel közösen végzett felújítási munkálatokat okolták, ami óriási felháborodást váltott ki az országban.

Aleksandar Vucic szerb elnök többször arról beszélt, hogy már a közeljövőben le is mondhat hivataláról. A Pekingben nyilatkozó államfő szerint vagy lemond valaki, vagy kitölti a mandátumát, köztes megoldás nincs. Kijelentése különösen a belgrádi tüntetés után kapott figyelmet, amelynek résztvevői számát a hivatalos becslések 30–34 ezer közé tették.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu