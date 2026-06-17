Kőkemény, amit Amerika közölt Európával: totálisan magára hagyja, kivonja a kulcsfontosságú fegyvereit a kontinensről – „Pótolja, ami hiányzik egy NATO-válságra”

Az Amerika Egyesült Államok arra kéri Európát, hogy több katonai eszközét jelölje ki a NATO számára az esetleges válsághelyzetek kezelésére. Washington ezzel egyidejűleg nyomást gyakorol a kontinens országaira, hogy pótolja azokat a képességbeli hiányokat, amelyek az Egyesült Államok a katonai szövetségtől való részleges visszavonulása miatt keletkeznek.

Amerika fegyvereket von ki Európából / Fotó: Gokhan Balci / Anadolu / AFP

Donald Trump amerikai elnök kormánya arra kérte az Egyesült Királyságot és a NATO többi tagállamát, hogy mérjék fel, mely katonai eszközeiket nem ajánlották még fel a szövetség számára – közölte kedden a brit parlament egyik bizottsága előtt az Egyesült Királyság vezérkari főnöke. Elmondása szerint az Egyesült Államok azt szeretné, hogy ezeket a jelenleg nem NATO-hoz rendelt eszközöket csoportosítsák át a szövetség képességeinek megerősítése érdekében – írta a Bloomberg.

Trump azt tervezi, hogy jelentősen csökkenti azoknak a katonai erőknek és eszközöknek a létszámát, amelyeket Európa védelmére rendelkezésre bocsátana, ez pedig kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a NATO hogyan tudná pótolni ezeket a képességeket. A csökkentések magukban foglalhatják

a rendelkezésre álló stratégiai bombázók számának 30 százalékos mérséklését (ilyen eszközökkel az európai országok nem rendelkeznek),

a felderítő és csapásmérő drónok teljes kivonását,

a haditengerészeti eszközök számának 50 százalékos csökkenését,

valamint a vadászgépek állományának 33 százalékos csökkentését.

„Ahogy az amerikai politika iránya letisztul és világosabbá válik, ez mindenképpen olyan tényező, amelyet figyelembe kell vennünk” – mondta Richard Knighton, az Egyesült Királyság védelmi vezérkarának főnöke az Amerikai Egyesült Államok visszavonulásával kapcsolatban. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság már jelenleg is katonai eszközeinek többségét a NATO rendelkezésére bocsátja.

A kérést várhatóan a NATO védelmi minisztereinek csütörtöki brüsszeli találkozóján, valamint a júliusi éves NATO-csúcstalálkozón is megvitatják – mondta Knighton.

A NATO tisztviselői kedden igyekeztek azt a képet közvetíteni, hogy Európa képes lesz kezelni az amerikai csökkentések következményeit, annak ellenére, hogy nem rendelkezik minden olyan fegyverrendszerrel, amelyet az Egyesült Államok kivonni készül. A Párizs melletti Eurosatory védelmi szakkiállításon a tisztviselők azt hangsúlyozták, hogy Európa kompatibilis eszközök alkalmazásával és az adatmegosztás kiterjesztésével képes lehet ellensúlyozni az amerikai vadászgépek és drónok kiesését.