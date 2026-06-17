Kőkemény, amit Amerika közölt Európával: totálisan magára hagyja, kivonja a kulcsfontosságú fegyvereit a kontinensről – „Pótolja, ami hiányzik egy NATO-válságra”
Az Amerika Egyesült Államok arra kéri Európát, hogy több katonai eszközét jelölje ki a NATO számára az esetleges válsághelyzetek kezelésére. Washington ezzel egyidejűleg nyomást gyakorol a kontinens országaira, hogy pótolja azokat a képességbeli hiányokat, amelyek az Egyesült Államok a katonai szövetségtől való részleges visszavonulása miatt keletkeznek.
Donald Trump amerikai elnök kormánya arra kérte az Egyesült Királyságot és a NATO többi tagállamát, hogy mérjék fel, mely katonai eszközeiket nem ajánlották még fel a szövetség számára – közölte kedden a brit parlament egyik bizottsága előtt az Egyesült Királyság vezérkari főnöke. Elmondása szerint az Egyesült Államok azt szeretné, hogy ezeket a jelenleg nem NATO-hoz rendelt eszközöket csoportosítsák át a szövetség képességeinek megerősítése érdekében – írta a Bloomberg.
Trump azt tervezi, hogy jelentősen csökkenti azoknak a katonai erőknek és eszközöknek a létszámát, amelyeket Európa védelmére rendelkezésre bocsátana, ez pedig kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a NATO hogyan tudná pótolni ezeket a képességeket. A csökkentések magukban foglalhatják
- a rendelkezésre álló stratégiai bombázók számának 30 százalékos mérséklését (ilyen eszközökkel az európai országok nem rendelkeznek),
- a felderítő és csapásmérő drónok teljes kivonását,
- a haditengerészeti eszközök számának 50 százalékos csökkenését,
- valamint a vadászgépek állományának 33 százalékos csökkentését.
„Ahogy az amerikai politika iránya letisztul és világosabbá válik, ez mindenképpen olyan tényező, amelyet figyelembe kell vennünk” – mondta Richard Knighton, az Egyesült Királyság védelmi vezérkarának főnöke az Amerikai Egyesült Államok visszavonulásával kapcsolatban. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság már jelenleg is katonai eszközeinek többségét a NATO rendelkezésére bocsátja.
A kérést várhatóan a NATO védelmi minisztereinek csütörtöki brüsszeli találkozóján, valamint a júliusi éves NATO-csúcstalálkozón is megvitatják – mondta Knighton.
A NATO tisztviselői kedden igyekeztek azt a képet közvetíteni, hogy Európa képes lesz kezelni az amerikai csökkentések következményeit, annak ellenére, hogy nem rendelkezik minden olyan fegyverrendszerrel, amelyet az Egyesült Államok kivonni készül. A Párizs melletti Eurosatory védelmi szakkiállításon a tisztviselők azt hangsúlyozták, hogy Európa kompatibilis eszközök alkalmazásával és az adatmegosztás kiterjesztésével képes lehet ellensúlyozni az amerikai vadászgépek és drónok kiesését.
Váratlan: Amerika bejelentette az éjjel, sokkal nagyobb csapást mérnek Európára, mint korábban mondták – Trump nem kegyelmez
Donald Trump május elején váratlanul közölte, hogy az Amerikai Egyesült Államok a korábban bejelentettnél több katonát fog kivonni Németországból. Mindez most már egyértelműen annak a jele, hogy az USA alaposan átrendezi kapcsolatait Európával. Az új helyzetet a NATO se tudja kezelni.
Egészen pontosan a következő hangzott el. „A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból” – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök szombaton.
Jóllehet Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban ötezer katona kivonását említette, Trump Floridában, újságíróknak adott interjújában további drasztikus csökkentésről beszélt. Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott, a csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre.