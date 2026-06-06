A világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe, az Antonov–124 érkezik szombaton a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, miközben egy másik fontos légi közlekedési fejlemény is történik: több év után újraindul az Air Canada közvetlen Budapest–Toronto járata.

Ilyen se történik minden nap, perceken belül landol Ferihegyen a világ legnagyobb repülőgépe: csak találgatják, mit szállíthat az ukrán óriás – videón az Antonov–124 / Fotó: Paweł Witek / Facebook

A repülésrajongók figyelmét elsősorban az Antonov Design Bureau egyik An–124 Ruszlán típusú teherszállító óriásgépe vonta magára. A „Tudásmorzsák a repülésről” oldal beszámolója szerint az UR–82029 lajstromjelű repülőgép az ADB590F hívójellel érkezett Budapestre Lipcséből.

Az Antonov An–124 a világ legnagyobb sorozatban gyártott teherszállító repülőgépei közé tartozik.

Az Antonov több mint 120 tonna rakomány szállítására képes, ezért rendszeresen alkalmazzák túlméretes ipari berendezések, energetikai eszközök, speciális járművek és egyéb nagy értékű szállítmányok mozgatására.

Egy-egy budapesti látogatása mindig különleges eseménynek számít a spotterek és a légi közlekedés iránt érdeklődők körében.

A Ruszlán érkezése mellett azonban a budapesti repülőtér számára legalább ekkora jelentőségű esemény volt az Air Canada visszatérése. A légitársaság szombaton indította el újra közvetlen Budapest–Toronto-járatát, amely a nyári szezonban heti öt alkalommal közlekedik majd a két város között.

A járatot Boeing 787-9 Dreamliner repülőgépek teljesítik, amelyek üzleti, prémium turista és turistaosztályon is kínálnak szolgáltatásokat. Az összeköttetés 2026. június 6. és október 24. között működik, a nyári időszakban összesen 47 680 ülőhelyet biztosítva az utasok számára.

A Budapest Airport szerint a Toronto-járat az egyik leginkább várt újrainduló tengerentúli kapcsolat volt. A légikikötő vezérigazgatója, Francois Berisot szerint az összeköttetés tovább erősítheti Budapest vonzerejét az észak-amerikai turisták és üzleti utazók körében.

A közvetlen járat gazdasági szempontból is fontos. A Budapest Airport adatai szerint jelenleg évente közel 90 ezer utas közlekedik Magyarország és Kanada között. A közvetlen összeköttetés várhatóan tovább növeli ezt a forgalmat, miközben a torontói csomóponton keresztül az utasok egyszerűbben érhetik el Kanada más régióit, az Egyesült Államok nagyvárosait, valamint a Karib-térség és Latin-Amerika számos úti célját is.