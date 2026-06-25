Újabb konfliktus bontakozik ki Oroszország és az Apple között, miután az amerikai vállalat előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolított több, a VK-hoz köthető alkalmazást az App Store-ból. A Kreml azonnal reagált: magyarázatot követel az Apple-től, és kilátásba helyezte, hogy a válasz függvényében újragondolhatja a vállalattal való együttműködést.

Az Apple újra keresztbe tett Oroszországnak: szó nélkül tüntettek el népszerű orosz alkalmazásokat, a Kreml magyarázatot követel / Fotó: hodim

A VK – mely részben állami irányítás alatt álló orosz technológiai vállalat – közölte, hogy az Apple minden előzetes értesítés vagy indoklás nélkül távolította el több alkalmazását az App Store-ból. A cég hangsúlyozta, hogy maga a vállalat nem szerepel amerikai szankciós listán, ezért szerintük a döntés indokolatlan.

A törölt alkalmazások között olyan szolgáltatások is találhatók, melyeket Oroszországban naponta emberek tízmilliói használnak.

A VK ökoszisztémájába tartozik a VKontakte közösségi oldal, mely az országban a Facebook legfontosabb alternatívájának számít, emellett üzenetküldő, videómegosztó, levelező és oktatási platformokat is működtet. A vállalat szerint az Apple lépése közvetlenül korlátozza az orosz felhasználók hozzáférését ezekhez a szolgáltatásokhoz – írja a Reuters.

A Kreml már követeli a magyarázatot

A történtekre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is reagált. Közölte, hogy az illetékes orosz hatóságok hivatalosan is magyarázatot kérnek az Apple-től. Peszkov figyelmeztetett: ha az amerikai vállalat nem ad kielégítő választ, Moszkva kénytelen lesz levonni a megfelelő következtetéseket a vele való jövőbeli együttműködésről. Hozzátette ugyanakkor, hogy az orosz felhasználók számára továbbra is elérhető alternatívát jelenthetnek az Android operációs rendszert futtató készülékek, ahol a VK alkalmazásai változatlanul letölthetők.

Az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta Oroszország fokozatosan csökkenti a nyugati technológiai platformoktól való függőségét, miközben egyre nagyobb hangsúlyt helyez a hazai fejlesztésű digitális szolgáltatásokra. Ennek egyik legfontosabb eleme a szintén VK által fejlesztett MAX üzenetküldő alkalmazás, melyet az orosz állam kiemelten támogat. Az új szabályok szerint a MAX már előre telepítve érkezik minden Oroszországban értékesített okostelefonra és táblagépre, ezzel is ösztönözve a felhasználókat a hazai szolgáltatások használatára.