Az Apple újra keresztbe tett Oroszországnak: szó nélkül tüntettek el népszerű orosz alkalmazásokat, a Kreml magyarázatot követel
Újabb konfliktus bontakozik ki Oroszország és az Apple között, miután az amerikai vállalat előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolított több, a VK-hoz köthető alkalmazást az App Store-ból. A Kreml azonnal reagált: magyarázatot követel az Apple-től, és kilátásba helyezte, hogy a válasz függvényében újragondolhatja a vállalattal való együttműködést.
A VK – mely részben állami irányítás alatt álló orosz technológiai vállalat – közölte, hogy az Apple minden előzetes értesítés vagy indoklás nélkül távolította el több alkalmazását az App Store-ból. A cég hangsúlyozta, hogy maga a vállalat nem szerepel amerikai szankciós listán, ezért szerintük a döntés indokolatlan.
A törölt alkalmazások között olyan szolgáltatások is találhatók, melyeket Oroszországban naponta emberek tízmilliói használnak.
A VK ökoszisztémájába tartozik a VKontakte közösségi oldal, mely az országban a Facebook legfontosabb alternatívájának számít, emellett üzenetküldő, videómegosztó, levelező és oktatási platformokat is működtet. A vállalat szerint az Apple lépése közvetlenül korlátozza az orosz felhasználók hozzáférését ezekhez a szolgáltatásokhoz – írja a Reuters.
A Kreml már követeli a magyarázatot
A történtekre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is reagált. Közölte, hogy az illetékes orosz hatóságok hivatalosan is magyarázatot kérnek az Apple-től. Peszkov figyelmeztetett: ha az amerikai vállalat nem ad kielégítő választ, Moszkva kénytelen lesz levonni a megfelelő következtetéseket a vele való jövőbeli együttműködésről. Hozzátette ugyanakkor, hogy az orosz felhasználók számára továbbra is elérhető alternatívát jelenthetnek az Android operációs rendszert futtató készülékek, ahol a VK alkalmazásai változatlanul letölthetők.
Az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta Oroszország fokozatosan csökkenti a nyugati technológiai platformoktól való függőségét, miközben egyre nagyobb hangsúlyt helyez a hazai fejlesztésű digitális szolgáltatásokra. Ennek egyik legfontosabb eleme a szintén VK által fejlesztett MAX üzenetküldő alkalmazás, melyet az orosz állam kiemelten támogat. Az új szabályok szerint a MAX már előre telepítve érkezik minden Oroszországban értékesített okostelefonra és táblagépre, ezzel is ösztönözve a felhasználókat a hazai szolgáltatások használatára.
A VK továbbra is meghatározó szereplő az orosz internetes piacon.
A vállalat videóplatformját a Mediascope adatai szerint januárban már napi 42,2 millió felhasználó használta, míg a VKontakte továbbra is az ország legnagyobb közösségi hálózata.
A helyzetet bonyolítja, hogy miközben maga a VK nem szerepel nyugati szankciós listákon, vezérigazgatója, Vlagyimir Kirijenko ellen az Európai Unió, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is szankciókat vezetett be. Apja, Szergej Kirijenko jelenleg Vlagyimir Putyin egyik legközelebbi munkatársa, az orosz elnöki hivatal első helyettes vezetője.
Az Apple egyelőre nem kommentálta a történteket. Ha azonban Moszkva valóban szigorítja a vállalattal szembeni fellépését, az tovább mélyítheti az orosz és a nyugati technológiai cégek közötti szembenállást, mely az elmúlt években már számos szolgáltatás és platform működésére is hatással volt.