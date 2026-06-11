Kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél: dízelgenerátorok tartják életben – tömegek maradtak áramszolgáltatás nélkül

Június 10-én, csütörtökön este, az orosz támadás miatt elrendelt légiriadó idején megszakadt az a nagyfeszültségű távvezeték, amely az ideiglenesen megszállt Zaporizzsjai Atomerőművet látja el árammal. Az atomerőmű ezt követően dízelgenerátorokra állt át.

A Zaporizzsjai atomerőmű / Fotó: Dmytro Smolyenko / AFP

Az Ukrenergo tájékoztatása szerint jelenleg nem adottak a megfelelő biztonsági feltételek a vezeték állapotának felméréséhez. A Zaporizzsjai Atomerőmű teljes áramellátásának kiesése az orosz-ukrán háború kitörése óta immár a tizenkielencedik ilyen eset – számolt be róla a Pravda ukrán hírportál.

Az orosz dróntámadások és tüzérségi csapások következtében szerda reggelre több fogyasztó maradt áram nélkül a Szumi, Harkivi, Donyecki, Dnyipropetrovszki, Zaporizzsjai és Herszoni területeken.

Ezzel egyidejűleg csökkent az ország villamosenergia-fogyasztása is. Június 11-én, 9:30-kor a fogyasztás 1,2 százalékkal alacsonyabb volt, mint az előző nap ugyanebben az időpontban. A változás oka az, hogy Ukrajna teljes területén derült időjárás alakult ki.

Az Ukrenergo arra kéri a lakosságot, hogy a nagy energiaigényű elektromos berendezések használatát a naperőművek legnagyobb termelési időszakára, vagyis 10:00 és 15:00 óra közé időzítsék. Ezzel szemben az esti csúcsidőszakban, 18:00 és 22:00 óra között takarékoskodjanak az elektromos energiával.

Kritikus a helyzet Európa legnagyobb atomerőművénél: dízelgenerátorok tartják életben

A Zaporizzsjai Atomerőműnél évek óta feszült a helyzet és nem mindig orosz drónok miatt. Még májusban számoltunk be róla, hogy egy ukrán drón eltalálta az Oroszország ellenőrzése alatt álló létesítményt – ezt akkor a Roszatom közölte.

Az oroszok 2022 márciusában foglalták el a zaporizzsjai atomerőművet, amely a délkelet-ukrajnai, azonos nevű régió frontvonalának közelében található. A négyéves háború alatt az erőmű időről időre tűz alá került, és fennáll a nukleáris baleset veszélye a létesítményben.

Akkor az oroszok arra figyelmeztettek, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk egy olyan incidenshez, amely valószínűleg hatással lesz azokra, akik messze Oroszország és Ukrajna határain túl élnek, és "még mindig azt hiszik, hogy teljesen biztonságban vannak”.