Azbesztszennyezés Magyarországon: botrányos fordulat történt, a kormány váratlanul visszavonulót fújt – Ausztria újraindítja a bányát, újabb helyszínen termelik a mérgező anyagot

Élesen bírálta a Greenpeace, hogy határozatképtelen lett az Országgyűlés Szombathelyre összehívott, az azbesztszennyezés ügyével foglalkozó kihelyezett bizottsági ülése.

Azbesztszennyezés Magyarországon: botrányos fordulat történt / Fotó: Reyhan Reynardot / Shutterstock

A környezetvédő szervezet szerint

a tiszás képviselők, az illetékes minisztérium és a Vas Vármegyei Kormányhivatal távolmaradása miatt az érintett települések lakói és önkormányzatai továbbra sem kaptak választ a legsürgetőbb kérdéseikre.

A végül informális formában megtartott rendezvényen önkormányzati vezetők, lakosok, ellenzéki politikusok és szakmai szervezetek képviselői vettek részt. Többen arról számoltak be, hogy magukra hagyva érzik magukat a Nyugat-Magyarországot érintő környezetegészségügyi válságban.

A Greenpeace szerint különösen aggasztó, hogy Burgenland tartomány már júliusban engedélyezheti a korábban bezárt, azbeszttel szennyezett osztrák bányák úgynevezett tesztüzemének elindítását. A szervezet azt is jelezte, hogy egy jelenleg is működő ausztriai kőfejtőről kiderült: azbeszttartalmú termékeket forgalmazhat talajjavító anyagként.

Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője szerint

az elmúlt öt hónapban nem születtek érdemi intézkedések, miközben a lakosság és az önkormányzatok továbbra is iránymutatásra és anyagi segítségre várnak.

A szervezet szerint az osztrák üzemeltetőknek és hatóságoknak a „szennyező fizet” elv alapján részt kellene vállalniuk a mentesítés költségeiből.

A Greenpeace kifogásolta azt is, hogy több településen kalcium-kloriddal próbálják megkötni az azbesztport. Bár ez csökkentheti a kiporzást, a szakértők szerint növelheti annak kockázatát, hogy az azbesztszálak lakóépületekbe kerüljenek.

A szervezet sürgeti a magyar és osztrák hatóságokat, hogy mielőbb adjanak világos tájékoztatást a lakosságnak, valamint indítsák el a szükséges kockázatfelmérési és mentesítési programokat.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az érintett burgenlandi kőbányák azbesztszennyezettségéről már évtizedekkel ezelőtt tudtak a hatóságok , ennek ellenére folytatódott a kitermelés és az export.

Már 1994-ben mérésekkel igazolták az azbeszt jelenlétét az érintett bányákban,

egy korábbi tanulmány pedig arra utalt, hogy Rohonc térségében már az 1930-as években észleltek magas azbesztkoncentrációt. A lakosság körében végzett egészségügyi vizsgálatok során sokaknál az azbesztbelégzésre utaló elváltozásokat mutattak ki.