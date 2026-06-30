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szennyezés
azbeszt
Magyarország
megbetegedés

Új aszbesztbotrány tört ki Magyarországon: egyszerre két vármegye is érintett lehet, ennek már semmi köze az osztrákokhoz – megszólalt a kormányhivatal

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Az egykori petőfibányai azbesztgyár felszámolása után komoly egészségügyi kockázatok merültek fel a környéken. A Mi Hazánk szerint a legfrissebb vizsgálatok azbesztszennyezést igazoltak, és azt sem zárják ki, hogy a probléma Nógrád vármegyei területeket is érinthet. Ugyanakkor a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalnak azt közölte, nincs tudomása azbesztveszélyről a vármegyében.
Lehoczky Milán
2026.06.30, 19:00

Súlyos környezetvédelmi ügy miatt került ismét a figyelem középpontjába a Heves vármegyei Petőfibánya. A Mi Hazánk Mozgalom szerint az egykori azbesztgyár felszámolása során jelentős mennyiségű rákkeltő anyag kerülhetett a környezetbe. Az azbesztszennyezés több település lakóinak egészségét is veszélyeztetheti – írja a Nógrád Vármegyei Hírportál.

azbesztszennyezés
Petőfibánya környékén több településen is kimutatták az azbesztszennyezést. / Fotó: Belga / AFP (illusztráció) 

Nagyon sok a daganatos megbetegedés – a vizsgálatok mindenhol kimutatták az azbesztszennyezést

Az ügyet Kismihók Tamás, a Mi Hazánk hatvani önkormányzati képviselője hozta nyilvánosságra. Elmondása szerint két hónappal ezelőtti feljelentéste után most érkeztek meg a legfrissebb vizsgálati eredmények. A környéken nagyon sokan daganatos megbetegedéssel küzdenek, és sajnos többen már el is hunytak. 

Megérkeztek a legfrissebb eredmények, amelyek mindenhol igazolták az azbesztszennyezést. A hatóságok eddigi megállapításai alapján mintegy ötven köbméter azbeszthulladék kerülhetett a környezetbe, ugyanakkor a becsléseink szerint a valós mennyiség ennek akár a többszöröse is lehet

 – fogalmazott lapnak Kismihók Tamás.

Az önkormányzati képviselő szerint az azbeszt a talajba és a levegőbe is bekerülhetett, ami Petőfibánya mellett Lőrinci és Selyp lakóira is kockázatot jelenthet.

A nógrádi kormányhivatalnak nincs tudomása azbesztveszélyről a vármegyében

Az ügyben megszólalt Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselője is. Közlése szerint a gyár működésének évtizedei alatt a környéken helyezték el az üzemi hulladék jelentős részét, az épületeket pedig a felszámolás során robbantással bontották le, ami tovább növelhette a veszélyes anyagok szétszóródásának kockázatát.

Nyílt levélben fordultam Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez, hogy járjon el az ügyben az ott élők érdekében, akiknek az egészségét súlyosan befolyásolja ez a szennyezés

 – fogalmazott a képviselő.

Dócs Dávid hozzátette: szerinte azt sem lehet kizárni, hogy az esetleges azbesztszennyezés Nógrád vármegye egyes területeit is érintheti.

Az ügy kapcsán a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalt közölte, nincs tudomása azbesztveszélyről a vármegyében, és arról sem, hogy a petőfibányai gyár felszámolása során azbeszt került volna Nógrád területére.

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