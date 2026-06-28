Jelentős fennakadást okozott egy meghibásodott szerelvény az észak-balatoni vasútvonalon vasárnap. A Balatonfüred után lerobbant Kék Hullám InterCity elzárta a pályát, ezért a vonatot vissza kell húzni az állomásra, miközben több járat közlekedése is ellehetetlenült, az utasok egy részét pedig autóbuszok szállítják tovább.

Ilyen nincs: visszafelé húzzák a vonatot a Balatonnál, lehalt a közlekedés – átállnak buszokra / Fotó: MÁV-csoport / Facebook (illusztráció)

A MÁV tájékoztatása szerint a Tapolcáról 11:38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity Balatonfüred után hibásodott meg. A meghibásodott szerelvény a vasúti pályát is elzárja, ezért nem tudnak közlekedni a mögötte érkező vonatok.

A vasúttársaság közlése szerint a szerelvényt visszahúzzák Balatonfüredre,

ahonnan egy másik mozdonnyal folytathatja útját Budapest felé. A járat emiatt várhatóan jelentős késéssel közlekedik.

A fennakadás a többi vonatot is érinti. A Déli pályaudvarról 11:30-kor Balatonfüredre elindult Vízipók InterRégió Alsóörsön várakozni kényszerült, utasait pedig mentesítő autóbuszok szállítják tovább Balatonfüredre.

A MÁV arra figyelmeztet, hogy az észak-balatoni vasútvonalon késésekre kell számítani, amíg a meghibásodott szerelvényt eltávolítják és helyreáll a menetrendszerű közlekedés.