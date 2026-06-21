Zelenszkij ultimátumot adott Putyin szövetségesének, hamarosan megtámadhatják a szomszédot – új szintre lép a háború?

Megelégelték az ukránok, hogy a szomszéd ország segíti a háborúban Oroszországot, és jelezték: hamarosan lecsaphatnak rá, ha napokon belül nem teljesíti a kijevi követeléseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyhetes ultimátumot adott Belarusznak.

Amit Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetégesének teljesítenie kell: lekapcsolni azokat a határ menti átjátszóberendezéseket, amelyek Zelenszkij állítása szerint az orosz dróntámadások irányítását segítik – írta a Euronews.

A fenyegetésnek van egy hajmeresztő oldala: a logikája. Az ukránok maguk is kaptak külföldi katonai segítséget, mégpedig jelentőset, és NATO-tagállamoktól.

Belarusz ultimátumot kapott, már hét nap sincs hátra

A hátralévő idő már kevesebb is egy hétnél, hiszen Zelenszkij pénteki kijevi sajtótájékoztatón fenyegette meg Belaruszt azzal, hogy Ukrajna maga fogja kiiktatni ezeket a radar- és átjátszóállomásokat, ha Aljakszandr Lukasenka maga nem tesz meg szükséges lépéseket.

Moszkva 2022-ben Belarusz területét is felhasználta az Ukrajna elleni invázió kiindulópontjaként, és a Euronews jelentése szerint azóta is igyekszik mélyebben bevonni a háborúba a szomszédot, amely már orosz nukleáris fegyvereknek és katonai infrastruktúrának is otthont ad.

Minszk alkatrészeket is gyárt az orosz hadiiparnak, és a két ország több közös nukleáris hadgyakorlatot is tartott az Oroszország által Fehéroroszországba telepített fegyverek részvételével.

Zelenszkij így fogalmazott:

Úgy gondolom, egy hét elegendő lenne erre. Azért mondom, hogy egy hét, mert jelenleg minden egyes nap civileink halnak meg, és gyermekek sebesülnek meg emiatt. Ha ő nem teszi meg, akkor mi fogjuk.