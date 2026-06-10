Kimondták az ítéletet a magyarországi autópályákról: ilyen még Ausztriában sincs, nemhogy a cseheknél és a szlovákoknál – "Nem indokolt új utak építése"
Egyre sürgetőbb kérdés, hogy hol húzódhat egy ország beépítettségének felső határa. A probléma előbb-utóbb az építőipar szereplőit is közvetlenül érintheti – hívják fel a figyelmet az Élhető Jövőért Nyilatkozatot kiadó kutatók.
A Green Policy Center zöldpolitikai műhelyének adatai szerint Magyarországon naponta átlagosan 11–13 futballpályányi, azaz 4,5–10 hektár terület kerül ki a természetes körforgásból beépítés vagy burkolás miatt. Ez nagyjából egy közepes méretű gyárépület alapterületének felel meg – írja a Magyar Építők.
A hosszabb távú kép sem vigasztalóbb. 1990 óta mintegy 1,4 millió hektárral, közel 22 százalékkal csökkent az ország mezőgazdasági területe: a rendszerváltás idején még körülbelül 6,4 millió hektáros termőföld 2024-re mintegy 5 millió hektárra zsugorodott. A szakértők szerint a folyamat nem fenntartható, és közvetlen kockázatot jelent az ország élelmezésbiztonsága és vízmegtartó képessége szempontjából.
Jordán Ferenc rendszerökológus a közleményben rámutatott: a talaj nem megújuló erőforrás. A lebetonozott területek akár évtizedekre elvesznek a természet és a mezőgazdaság számára – ráadásul a beépítések gyakran éppen a legjobb minőségű termőtalajokat érintik.
Üres lakások, mégis új építkezések
A kutatói felhívás a hazai ingatlanállomány kihasználatlanságára is ráirányítja a figyelmet. Magyarországon jelenleg több mint 570 ezer lakóingatlan áll üresen, ami a teljes állomány 12,5 százaléka, ez számottevő növekedés a 2001-es 9,2 százalékos arányhoz képest. A szakértők szerint a meglévő épületek felújítása helyett újakat építeni nemcsak pazarló, hanem kifejezetten környezetpusztító gyakorlat.
„Ha mindent lebetonozunk, a városaink élhetetlenné válnak. A csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények nem tudják hűteni a környezetüket. Egy hőségtől lüktető, száraz kőrengeteg nem otthon, hanem egy holt pusztaság" – idézi a közlemény Köves Alexandra ökológiai közgazdászt, aki hozzátette: a leburkolt talaj a szén-dioxidot sem képes megkötni.
A hazai úthálózat sűrűsége szintén aggasztó képet mutat nemzetközi összehasonlításban. A teljes hálózat 2023-ban elérte a 219 ezer kilométert: egy magyar lakosra átlagosan 22,81 méter út jut, miközben ugyanez az érték Ausztriában 13,85, Csehországban 11,91, Szlovákiában pedig csupán 8,3 méter. A kutatók szerint a csökkenő népesség és az alacsony népsűrűség nem indokolja az új utak építését.
Harminc fokos többlet a betonon
Ürge-Vorsatz Diána klímakutató a közleményben kiemelte: a betonozott felületek nyári hőségben akár 30 Celsius-fokkal is jobban felmelegedhetnek a zöld környezetüknél, és az így felhalmozott hőt éjszaka is visszasugározzák, ez fokozza a hőterhelést és növeli a hűtési energiaigényt. Zlinszky János biológus egy másik szemléletes adatot is megosztott: egyetlen hektárnyi, 10 centiméter mélyen lazított talaj akár 25 ezer fürdőkádnyi vizet is képes elraktározni.
Ahol ez a kapacitás a burkolás miatt elvész, ott heves esőzéskor villámárvizek alakulnak ki, amelyeket aztán aszályos időszakok követnek.
Irányváltás, nem leállás A kutatók nem az építkezések azonnali leállítását, hanem szemléletváltást sürgetnek. Javaslataikban a meglévő épületállomány hatékonyabb hasznosítása, a barnamezős fejlesztések előnyben részesítése és a talajvédelmi szabályozás szigorítása szerepel.
A figyelemfelhívás részeként fotópályázatot is hirdetnek: a túlzott beépítéseket, felesleges lebetonozásokat és természetkárosítást bemutató képeket június 30-ig várják a www.aklimatudomany10uzenete.hu oldalon, a legjobb fotókat nyáron kiállításon mutatják be.