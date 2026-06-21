Vége a dalnak, Zelenszkij miniszterelnök barátjának napjai meg vannak számlálva, sokkot kapnak a reggelihez a britek

Elfogyott a levegő Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik fő nemzetközi támogatója körül. Most olyan fejlemény történt a brit belpolitikában, ami megadhatja neki a kegyelemdöfést. Akár azonnal átszakadhat a gát.

A brit miniszterelnök számára eljöhetett a vég – a képen a lehetséges, sőt immár valószínű utódja Fotó: AFP

Peter Kyle brit üzleti és kereskedelmi miniszter szerint Keir Starmer a „politikai realitásokat” mérlegeli, miközben egyre több hír szól arról, hogy a brit miniszterelnök hamarosan bejelentheti távozásának ütemtervét, még mielőtt vezető riválisa, Andy Burnham visszatérne a parlamentbe – ezt a Bloomberg hírügynökség jelenti.

„Nagyon sok emberrel folytatott megbeszéléseket, köztük velem is” – mondta Kyle vasárnap reggel a Sky Newsnak. „Emellett egész hétvégén rendkívül keményen dolgozott. Úgy gondolom, időt szán arra, hogy átgondolja azokat a politikai realitásokat, kihívásokat és lehetőségeket, amelyekkel jelenleg szembesül.”

Starmer körül már jóval korábban elfogyott a levegő. Most azonban példátlan nyomás alá került.

Burnham a múlt heti időközi parlamenti választáson fölényes győzelmet aratott. Ezzel pedg olyan dolgot bizonyított be a Munkáspártnak, ami most döntő fontosságú: ő az, aki képes legyőzni Nigel Farage radikális jobboldali Reform UK pártját, amely már több mint egy éve vezeti az országos közvélemény-kutatásokat, maga mögé utasíva Starmer pártját.

Burnham várhatóan a jövő héten teszi le parlamenti esküjét. Ezzel automatikusan elveszíti Greater Manchester polgármesteri tisztségét, ami időközi választást tesz szükségessé a térségben. A polgármesteri poszt megtartása a Munkáspárt egyik kiemelt célja lesz.

Brit miniszterelnök: a többség már szabadulna Starmertől

A Bloomberg alaposan körbejárta a témát. Pénteken olyan források nyilatkoztak a hírügynökségnek, akik több mint 15 kabinettag gondolkodására látnak rá, ez pedig a kormány kétharmada.

Az egyértelmű többség szerint a miniszterelnök kabinetjében "elkerülhetetlen, hogy Burnham váltsa Starmert" – írja a Bloomberg. Úgy tudni, hogy Yvette Cooper külügyminiszter is azok között van, akik magánbeszélgetésekben Starmer távozását sürgették.