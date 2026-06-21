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Egyesült Királyság
Keir Starmer
válság

Vége a dalnak, Zelenszkij miniszterelnök barátjának napjai meg vannak számlálva, sokkot kapnak a reggelihez a britek

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Keir Starmer eddig is szinte lehetetlen helyzetben volt, most azonban újabb súlyos politikai fejlemény teheti fel minderre a pecsétet. A brit miniszterelnök akár már hétfőn bejelentheti a lemondását.
Pető Sándor
2026.06.21, 15:34
Frissítve: 2026.06.21, 15:38

Elfogyott a levegő Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik fő nemzetközi támogatója körül. Most olyan fejlemény történt a brit belpolitikában, ami megadhatja neki a kegyelemdöfést. Akár azonnal átszakadhat a gát.

A brit miniszterelnök számára eljöhetett a vég – a képen a lehetséges, sőt immár valószínű utódja
A brit miniszterelnök számára eljöhetett a vég – a képen a lehetséges, sőt immár valószínű utódja  Fotó: AFP

Peter Kyle brit üzleti és kereskedelmi miniszter szerint Keir Starmer a „politikai realitásokat” mérlegeli, miközben egyre több hír szól arról, hogy a brit miniszterelnök hamarosan bejelentheti távozásának ütemtervét, még mielőtt vezető riválisa, Andy Burnham visszatérne a parlamentbe – ezt a Bloomberg hírügynökség jelenti.

„Nagyon sok emberrel folytatott megbeszéléseket, köztük velem is” – mondta Kyle vasárnap reggel a Sky Newsnak. „Emellett egész hétvégén rendkívül keményen dolgozott. Úgy gondolom, időt szán arra, hogy átgondolja azokat a politikai realitásokat, kihívásokat és lehetőségeket, amelyekkel jelenleg szembesül.”

Starmer körül már jóval korábban elfogyott a levegő. Most azonban példátlan nyomás alá került.

Burnham a múlt heti időközi parlamenti választáson fölényes győzelmet aratott. Ezzel pedg olyan dolgot bizonyított be a Munkáspártnak, ami most döntő fontosságú: ő az, aki képes legyőzni Nigel Farage radikális jobboldali Reform UK pártját, amely már több mint egy éve vezeti az országos közvélemény-kutatásokat, maga mögé utasíva Starmer pártját. 

Burnham várhatóan a jövő héten teszi le parlamenti esküjét. Ezzel automatikusan elveszíti Greater Manchester polgármesteri tisztségét, ami időközi választást tesz szükségessé a térségben. A polgármesteri poszt megtartása a Munkáspárt egyik kiemelt célja lesz.

Brit miniszterelnök: a többség már szabadulna Starmertől

A Bloomberg alaposan körbejárta a témát. Pénteken olyan források nyilatkoztak a hírügynökségnek, akik több mint 15 kabinettag gondolkodására látnak rá, ez pedig a kormány kétharmada. 

Az egyértelmű többség szerint a miniszterelnök kabinetjében "elkerülhetetlen, hogy Burnham váltsa Starmert" – írja a Bloomberg. Úgy tudni, hogy Yvette Cooper külügyminiszter is azok között van, akik magánbeszélgetésekben Starmer távozását sürgették.

A The Observer vasárnap arról számolt be, hogy Starmer már távozásának menetrendjét készíti elő, miután arra a következtetésre jutott, hogy pozíciója többé nem tartható fenn. A lap szerint akár már hétfőn sor kerülhet egy egyértelmű bejelentésre, magas rangú, névtelenséget kérő munkáspárti politikusokra hivatkozva.

Key Speakers At The Founders Forum Global Conference
Kyle szerint Starmer esetleg még kaphat némi időt  Fotó: Jose Sarmento Matos

„Semmi okom azt hinni, hogy ezek a hírek igazak” 

– mondta ugyanakkor a Sky Newsnak az értesülésekről Kyle, aki kívánt részt venni a Munkáspárt vezetésével kapcsolatos „találgatásokban, amelyekről tudom, hogy jelen vannak”.

Kyle elmondta, hogy péntek óta nem beszélt a miniszterelnökkel, miután akkor egy „nagyon részletes” megbeszélést folytattak. A találkozó tartalmáról nem árult el részleteket, mondván, hogy az „személyes” és „bizalmas” volt. Azt is elmondta, hogy gratuláló üzenetet küldött Burnhamnek, de még nem kapott választ.

Később a BBC-nek nyilatkozva Kyle kijelentette, hogy Burnham egyike azoknak a munkáspárti politikusoknak, akik rendelkeznek „azokkal a képességekkel, temperamentummal és tulajdonságokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy miniszterelnökké váljanak”. Arra is utalt, hogy ha lehetőséget kapna egy Burnham-kormányban való szerepvállalásra, elfogadná azt.

Ami Ukrajnát illeti: Starmer Zelenszkij és Ukrajna nemzetközi támogatása egyik fő oszlopa volt. Burnham sem feltétlenül változtatna, de ő eddig a belpolitikára koncentrált. 

Vége a dalnak, másik kezdődik

Az 56 éves Burnham, akinek népszerűségi mutatói jelenleg a legjobbak az összes vezető brit politikus közül, egyértelművé tette, hogy kihívja Starmert a miniszterelnöki posztért.

Wes Streeting korábbi egészségügyi miniszter szintén jelezte, hogy indulna egy esetleges vezetőválasztáson. Starmer ezzel szemben – legalábbis nyilvánosan – továbbra is kitart, hangsúlyozva, hogy a brit választók nem bocsátanák meg a Munkáspártnak, ha az ország irányítása helyett vezetői versengéssel foglalkozna.

Starmert számos olyan politikai álláspont terhelte, amelyek népszerűtlenek voltak saját pártján belül, emellett több költséges irányváltás és rekordalacsony népszerűségi mutató is gyengítette helyzetét. 

Miután a Munkáspárt a múlt havi helyhatósági választásokon súlyos vereséget szenvedett, miközben a Reform UK és a Zöldek jelentős előretörést értek el, a párt parlamenti képviselőinek közel egynegyede távozásra szólította fel.

Úgy érzem, eljutottunk az út végére

– mondta a BBC-nek Jess Phillips, az egyik ilyen képviselő. 

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