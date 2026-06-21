Váratlan helyről érkezett a hír, hogy lemond a brit kormányfő: Trump már tud valamit és hatalmasat rúgott bele

A Truth Social közösségi oldalon tényként közölte posztjában Donald Trump amerikai elnök: elmond a brit miniszterelnök, Keir Starmer. "Búcsúzóul" Trump hatalmasat rúgott a lapátra került Starmerbe.

A brit miniszterelnök lemondása: Illusztris európai társaságban az archív fotón Donald Trump – Keir Starmer lemond, Emmanuel Macron zűrzavart maga mögött hagyva távozik, Friedrich Merz támogatása megrendült Fotó: AFP

Truth Social oldalán Donald Trump a következőt posztolta:

Keir Starmer le fog mondani az Egyesült Királyság miniszterelnöki tisztségéről. Két rendkívül fontos területen súlyos kudarcot vallott: a BEVÁNDORLÁS és az ENERGIA terén (NYISSÁK MEG AZ ÉSZAKI-TENGERI OLAJKITERMELÉST!). Sok sikert kívánok neki! – DJT elnök.

Amit Trump írt, abban nincs meglepetés abból a szempontból, hogy a brit média tele van vele – mi magunk is megírtuk –, hogy Keir Starmer napjai vÁrhatóan meg vannak számlálva, és akár már hétfőn bejelentheti távozásának menetrendjét.

Vége a dalnak, Zelenszkij miniszterelnök barátjának napjai meg vannak számlálva, sokkot kapnak a reggelihez a britek Keir Starmer eddig is szinte lehetetlen helyzetben volt, most azonban újabb súlyos politikai fejlemény teheti fel minderre a pecsétet. A brit miniszterelnök akár már hétfőn bejelentheti a lemondását.

Az azonban merőben szokatlan, hogy a bejelentést egy másik ország vezetője tegye, ha esetleg személyes információja is van róla.

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