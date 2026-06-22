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Egyesült Királyság
Keir Starmer
miniszterelnök
lemondás

Rendkívüli: már hétfő reggel bejelentheti lemondását a brit miniszterelnök – Zelenszkij legfőbb támogatóját veszítheti el

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Keir Stramer népszerűsége csökkent, párton belül is fogynak a támogatói. A brit miniszterelnök már hétfőn bejelentheti lemondását.
VG
2026.06.22, 09:13

Akár már hétfőn délelőtt bejelentheti lemondását Keir Starmer brit miniszterelnök. Távozása megnyithatja az utat Andy Burnham előtt, hogy egy évtizeden belül Nagy-Britannia hetedik miniszterelnökévé váljon.

Keir Starmer brit miniszterelnök
Keir Starmer brit miniszterelnök / Fotó: Peter Macdiarmid / AFP

A The Telegraph értesülései szerint Keir Starmer szövetségesei arra számítanak, hogy a hétvégén, családjával a chequersi miniszterelnöki rezidencián töltött egyeztetések és a helyzetével kapcsolatos politikai realitások mérlegelése után a kormányfő bejelenti távozását a Downing Streetről. A miniszterelnök és Manchester nagyvárosi térségének korábbi polgármestere állítólag egy nyár folyamán végrehajtott, elhúzódó hatalomátadást részesítene előnyben, amely lehetővé tenné a miniszterelnöki hivatal kulcsainak rendezett átadását.

Starmer a Munkáspártot fölényes győzelemre vezette a 2024-es parlamenti választásokon, ám a botrányok sorozata és több mint egy tucat jelentős politikai irányváltás fokozatosan aláásta tekintélyét és népszerűségét. Több mint száz munkáspárti képviselő szólította fel távozásra a múlt havi, történelmi jelentőségű önkormányzati választási vereséget, valamint Andy Burnham múlt heti, a Makerfield-i időközi választáson aratott elsöprő győzelmét követően.

Ha nem mond le a brit miniszterelnök, riválisa kihívhatja

Makerfield újonnan megválasztott képviselője hétfőn délután teszi le esküjét. És amennyiben Starmer nem hajlandó lemondani, várhatóan közölni fogja a miniszterelnökkel, hogy jóval több támogatója van annál a 81 képviselőnél, amely egy pártvezetői kihívás hivatalos elindításához szükséges.

Bár az Egyesült Királyságban sokan várják a miniszterelnök távozását, nem mindenki örül ennek. Keir Starmer vezetésével Nagy-Britannia az egyik legfontosabb támogatója volt Ukrajnának az orosz-ukrán háború során, így Volodimir Zelenszkij egy fontos szövetségest veszít vele.

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