Kezdődik az EU-csúcs, ma nekimennek Kínának, holnap egymásnak esnek, hogy ki fogja ezt kifizetni - napirenden a következő költségvetés

Rendkívül nehéz helyzetben találja magát az Európai Unió, amelynek vezetői a következő napokban egyszerre próbálnak választ találni a kínai gazdasági kihívásokra és a közösség következő hétéves költségvetésének vitás kérdéseire – írja a Politico.

Súlyos döntések előtt állnak az EU vezetői: a következő hétéves költségvetésről és Európa versenyképességéről tárgyalnak Brüsszelben / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A brüsszeli csúcstalálkozón

csütörtökön az unió versenyképessége és a Kínával folytatott gazdasági verseny kerül napirendre,

pénteken pedig az EU 2028-tól induló, több mint 2000 milliárd eurós költségvetéséről egyeztetnek a tagállamok vezetői.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint Európa geopolitikai széttagoltsággal, gazdasági átrendeződéssel és gyors technológiai változásokkal néz szembe, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik az unióra Kína, az Egyesült Államok és az orosz–ukrán háború miatt.

A vita középpontjában az áll, hogy mire költse az EU a következő években a közös forrásokat.

Az északi és nyugat-európai országok – köztük Németország, Hollandia, Svédország és Ausztria – kisebb költségvetést és a pénzek átcsoportosítását szorgalmazzák.

Szerintük az unió túl sok forrást fordít mezőgazdasági támogatásokra és regionális fejlesztésekre,

miközben több pénzre lenne szükség a védelem, az innováció, az energiafüggetlenség és az ipari versenyképesség erősítésére.

A déli és kelet-európai tagállamok ezzel szemben ragaszkodnak a hagyományos támogatási rendszerekhez.

Az úgynevezett „kohézió barátai” szerint a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatására és a mezőgazdaság támogatására továbbra is jelentős összegeket kell fordítani.

A vita hátterében az a felismerés áll, hogy Európa egyre erősebb versenyhelyzetbe kerül Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Miközben a kínai vállalatok számos stratégiai iparágban megerősödtek, Washington vámokkal és állami támogatásokkal igyekszik magához vonzani a beruházásokat.

Az északi országok szerint a jelenlegi költségvetési struktúra már nem felel meg a megváltozott világnak. Több diplomata is úgy véli, hogy az EU vezetői évek óta hangsúlyozzák az új geopolitikai kihívásokat, ám ezek még mindig nem tükröződnek megfelelően a közös költségvetésben.