Vége van, ennyi volt: Budapest búcsút mond az óriásplakátoknak, és másnak is

Alapjaiban változhat meg Budapest utcaképe, miután a Fővárosi Közgyűlés jelentős reklámkorlátozásról döntött. A tervek szerint mintegy tízezer plakáthely szűnik meg, miközben az óriásplakátok és a reklámhálók is eltűnhetnek.

Nemcsak az óriásplakátok, hanem a legtöbb hagyományos plakáthely is eltűnhet Budapestről / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Jelentős átalakulás előtt áll Budapest közterületi reklámpiaca. A Fővárosi Közgyűlés pénteki döntése alapján a jelenlegi mintegy 15 ezer plakáthelyből várhatóan körülbelül 10 ezret megszüntetnek, vagyis a fővárosi reklámfelületek csaknem kétharmada eltűnhet az év végéig.

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A rendeletet, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester terjesztett elő, a közgyűlés 19 igen és 4 nem szavazattal fogadta el. Az új szabályozás nem csupán a plakáthelyek számát csökkenti, hanem az óriásplakátokat és a reklámhálókat is kivezeti Budapest közterületeiről.

A változások a hirdetőoszlopokat is érintik. Ezekből is jóval kevesebb maradhat, így a jelenleg megszokott reklámfelületek jelentős része eltűnik a városból. A végrehajtás fokozatosan történik, a tervek szerint az év végére lép teljes egészében életbe az új rendszer.

Az elfogadott rendelet alapján a jövőben közterületen, illetve közterületről látható magánterületen csak meghatározott típusú reklámok jelenhetnek meg. Továbbra is lehetőség lesz hirdetések elhelyezésére az utasvárókhoz kapcsolódó citylight felületeken, úgynevezett vonalas tetőreklámok formájában, valamint a belvárosi sugárutakon meghatározott hirdetőoszlopokon.

A főváros szerint a módosítás célja, hogy rendezettebb, átláthatóbb és esztétikusabb városkép jöjjön létre.

A szabályozás egységesebb keretek közé helyezi a közterületi reklámok elhelyezését, miközben jelentősen visszaszorítja a nagyméretű hirdetési felületek jelenlétét.

A döntés várhatóan a közterületi reklámpiac szereplőire is komoly hatással lesz, hiszen a rendelkezésre álló felületek száma drasztikusan csökken. Ez átalakíthatja a kültéri hirdetések piacát, miközben a reklámozók számára is szűkülnek a budapesti megjelenési lehetőségek.

Ha a rendelet végrehajtása a tervek szerint halad, Budapest utcaképe már néhány hónapon belül látványosan megváltozhat. A korábban megszokott plakátsorok és óriásplakátok helyett jóval visszafogottabb reklámkörnyezet fogadhatja majd a fővárosban közlekedőket. A városvezetés szerint ezzel a közterületek rendezettebbé válnak, miközben a hirdetések továbbra is jelen lehetnek az erre kijelölt, szigorúbban szabályozott felületeken.