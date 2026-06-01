Magyar buszba csapódott egy autó Csehországban – két embert kórházban ápolnak

Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután a dél-csehországi Borsov nad Vltavou közelében. A rendőrség feltételezése szerint a személyautó vezetője a vizes úton valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott, megcsúszott és összeütközött a busszal.
VG/MTI
2026.06.01, 08:26

Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban. Az autóbuszban mintegy harminc ember utazott, közülük kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget – közölte a cseh rendőrség.

Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután/ Fotó: PolicieCZ / X

A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították.

A rendőrség a helyszín átvizsgálása után azt feltételezi, hogy a síkos, vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, átkerült az út másik oldalára, és összeütközött az autóbusszal.

A személyautó vezetője a vizes úton valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott, megcsúszott és összeütközött az autóbusszal

- közölte Lenka Krausová rendőrségi szóvivő. 

A rendőrség a balesetben keletkezett kár nagyságát mintegy kétmillió koronára (32 millió forint) becsüli - tette hozzá.

A baleset Borsov nad Vltavou település közelében történt.

"A kiérkező mentők összesen 13 személynek nyújtottak a helyszínen elsősegélyt, majd kórházba szállították őket. A kórházi kivizsgálások után csak a személygépkocsi két utasát tartották benn, mert nekik további kezelésekre van szükségük. A nőnek súlyos törései vannak, műtétre van szüksége, míg a férfi a mellkasán sérült meg közepesen súlyosan" - tájékoztatta Petra Kafková, a regionális mentőszolgálat szóvivője az újságírókat. Szerinte a könnyebb sérültek főleg horzsolásokkal úszták meg a balesetet.

Csehországon délután esővel kísért vihar vonult át, amely sok helyen fákat csavart ki, villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is éppen ilyen esőben, viharban történt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
