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Szeged
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BYD

Meghalt egy munkás a szegedi BYD-gyár építésén – nem az első eset: ezt mondták arról, lesz-e újabb csúszás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Két jármű közé lépett egy kínai munkás, súlyos baleset érte. Ez már a második haláleset idén a BYD szegedi gyárépítésén.
VG
2026.06.19, 14:14
Frissítve: 2026.06.19, 15:02

Két jármű közé lépett és meghalt egy munkás csütörtökön a szegedi BYD-autógyár építkezésén. A BYD építkezésének területén ez már a második tragédia, az első idén februárban történt. A rendőrség péntek délután erősítette meg az információt.

BYD gyár Szeged
A BYD szegedi gyára / Fotó: Gémes Sándor

A Délmagyar.hu Csongrád-Csanád Vármegyei Hírportál arról számolt be, hogy egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött. A helyszínre érkező Országos Mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntetőeljárást.

A vármegyei hírportál felidézte, hogy az már a második, nyilvánosságra került haláleset volt az építkezésen. Februárban egy rakodási és daruzási művelet során történt baleset, amelyet egy alvállalkozó végzett. Ott egy munkás szintén meghalt.

Hihetetlen bejelentést tett a szegedi BYD-gyárról a kínai cégvezető, erről eddig nem volt szó: nem állnak le, új gyárat is építenek – „Az év végén indulunk”

A BYD európai tervei jóval nagyobbnak tűnnek annál, mint amit eddig a nyilvánosság ismert. A kínai autógyártó alelnöke, Stella Li most először beszélt arról, hogy hosszabb távon akár húszezer embernek is munkát adhat a szegedi üzem, miközben megerősítette: a gyár teljes kapacitáson évente 300 ezer autó gyártására lesz képes. A vállalat ráadásul már most egy újabb európai gyár építését tervezi, és kizárta, hogy a kontinensen üresen álló autógyárakat venné meg.

A kínai autógyártó európai vezetője a cseh iDnesnek adott interjúban reagált azokra a hírekre is, amelyek szerint csúszhatna a szegedi beruházás. Állítása szerint erről nincs szó, egyszerűen a folyamatok lassabban haladnak, mint ahogy azt korábban várták.

„Az év végén indulunk” – jelezte Stella Li, aki szerint a szegedi gyár továbbra is a BYD egyik legfontosabb stratégiai projektje Európában.

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