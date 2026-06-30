Kitört a balhé a budapesti tömegközlekedésben: durván meghamisították a számokat a buszokon és a villamosokon működő klímákról – sorra adják be a kulcsot az új CAF-ok

Nem bírják a CAF-ok a hőséget. Vasárnap 61 darab, hétfőn 51 darab meghibásodást jelentettek a CAF-villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban – hívja fel a figyelmet a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) keddi Facebook-bejegyzésében. A VEKE úgy értesült, hogy az esetek a legkorábban vásárolt szériákat érintették. Ugyanakkor jelezték, hogy tavaly is voltak durván meleg napok, akkor mégsem volt ilyen tömeges meghibásodás.

A CAF-villamosokon kívül több autóbusz klímaberendezése meghibásodott a napokban. / Fotó: BKV Facebook-oldala

Nem biztos, hogy a CAF-ok hibás klímái most a BKK legnagyobb gondja

A Blikk a nap folyamán pedig arról cikkezett, hogy az elmúlt hetekben bejelentés alapján belső ellenőrzési vizsgálat zajlott a BKK szolgáltatásellenőrzési területén, amely a szervezeti egység tevékenységét átfogóan vizsgálta.

A leírt gyakorlat szerint a munkatársak vezetői nyomásra a valósnál magasabb járműszámot tüntethettek fel a napi jelentésekben.

Olyan esetekről is értesültek, ahol néhány ténylegesen ellenőrzött jármű helyett a papírokon többszörös mennyiség jelent meg.

A hőség nemcsak a villamosokat, hanem a buszflottát is érinti; 35 Celsius-fok feletti külső hőmérsékletnél több rendszer automatikusan visszaveszi a teljesítményt vagy leáll, hogy megelőzze a túlterhelést. Azonban a zárt utasterű, légkondicionálásra optimalizált buszok ilyen hőségben percek alatt üvegházhatású környezetet teremtenek az utasok számára, így a sofőrök és az utazóközönség is jelentős hőterhelésnek van kitéve, miközben a járművek műszaki rendszerei fokozott igénybevételnek vannak kitéve.

A nap folyamán sorra érkeztek a klímával kapcsolatos hibajelentések, ám nemcsak a VEKE által jelzett CAF járműveknél, hanem más típusú BKK-villamosok kapcsán is.

A Budapesti Közlekedési Központ végül a Blikk megkeresésére adott válaszában megerősítette a belsőellenőrzés tényét.

Tájékoztatásuk szerint a szolgáltatásellenőrzési területen átfogó ellenőrzés zajlott, amely egy vezető felfüggesztéséhez és későbbi elbocsátásához vezetett.

A közlés alapján további jogi lépések lehetősége is felmerült, egyúttal a BKK a munkafolyamatok ellenőrzésének szigorítását és a működési hatékonyság javítását ígérte reakciójában.