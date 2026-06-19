Példátlan harag zúdult Orbán Viktor utódára Putyin miatt, hajba kaptak az EU-csúcson, dühösek a nagyok

A mindig jól értesült brüsszeli lap cikke szerint a csütrötök esti EU-csúcs nemcsak késő estig tartott, de parázs vita is kialakult az ülésen. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök és Friedrich Merz német kancellár hevesen bírálta Antonio Costa álláspontját, mert felvenné a kapcsolatot a Kremllel. Ám a kibontakozó csörte arra is rávilágított, hogy továbbra sincs abban egyetértés, kinek is kellene képviselnie az Európai Unió 27 tagállamát az Oroszországgal folytatandó tárgyalások során.

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke sürgeti a mihamarabbi kapcsolatfelvételt a Kremllel. / Fotó: AFP

Rettentő dühösek a nagyok – az E3 kicsavarná a tárgyalásokat Costa kezéből

Három neve elhallgatását kérő tisztviselő szerint Macron és Merz mögött a leghatározottabban Oroszország-ellenes országok, valamint Dánia és Hollandia vezetői is felsorakoztak, közölük néhányan pedig példátlan dühhel viseltettek Costával szemben.

Az Európai Unió nem vállalhat közvetítői szerepet ezekben a tárgyalásokban

– mondta Kristen Michal észt miniszterelnök. „Azok a felvetések, miszerint alternatív csatornákra vagy hátsó ajtón keresztüli diplomáciai ösvényekre van szükség, tévesek... A történelem egyértelmű figyelmeztetést ad a diktátorokkal való alternatív tárgyalási keretek kialakítására tett kísérletekről” – hangsúlyozta a balti ország vezetője. Ugyanakkor ennél is fontosabb talán, hogy Donald Trump amerikai elnök ideiglenes békemegállapodást kötött Iránnal, és a hét elején a franciaországi G7-csúcstalálkozón jelezte, hogy figyelmét ismét Ukrajna felé fordítja.

Antonio Costa kabinetfőnöke, Pedro Lourtie az elmúlt hetekben kétszer is felvette a kapcsolatot moszkvai tisztviselőkkel – hivatkozik a brüsszeli lap öt uniós tisztviselő egybehangzó állítására. Szerintük az Egyesült Államok kísérletei az orosz-ukrán háború lezárására zsákutcába jutottak, az uniós tagállamok pedig továbbra is megosztottak abban a kérdésben, hogy felvehetők-e egyáltalán a diplomáciai kapcsolatok Oroszországgal, vagy csak és kizárólag az Ukrajnának való katonai segítségnyújtással kell kikényszeríteni utóbbi győzelmét a csatatéren.