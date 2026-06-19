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Antonio Costa
orosz-ukrán háború
Európai Tanács (ET)

Példátlan harag zúdult Orbán Viktor utódára Putyin miatt, hajba kaptak az EU-csúcson, dühösek a nagyok

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Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár a csütörtök esti maratoni hosszúságúra nyúlt EU-csúcson élesen bírálta az Európai Tanács elnökét, mert párbeszédet sürget Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása kapcsán. Ám úgy tűnik, hogy az uniós tagállamok többsége Antonio Costa álláspontjával ért egyet, így az EU két legnagyobb országa "ütközési pályára állt a többséggel" – írja a Politico öt uniós diplomata és magasrangú tisztségviselő nyilatkozataira hivatkozva.
Lehoczky Milán
2026.06.19, 11:08
Frissítve: 2026.06.19, 11:09

A mindig jól értesült brüsszeli lap cikke szerint a csütrötök esti EU-csúcs nemcsak késő estig tartott, de parázs vita is kialakult az ülésen. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök és Friedrich Merz német kancellár hevesen bírálta Antonio Costa álláspontját, mert felvenné a kapcsolatot a Kremllel. Ám a kibontakozó csörte arra is rávilágított, hogy továbbra sincs abban egyetértés, kinek is kellene képviselnie az Európai Unió 27 tagállamát az Oroszországgal folytatandó tárgyalások során.

Antonio Costa
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke sürgeti a mihamarabbi kapcsolatfelvételt a Kremllel. / Fotó: AFP

Rettentő dühösek a nagyok – az E3 kicsavarná a tárgyalásokat Costa kezéből

Három neve elhallgatását kérő tisztviselő szerint Macron és Merz mögött a leghatározottabban Oroszország-ellenes országok, valamint Dánia és Hollandia vezetői is felsorakoztak, közölük néhányan pedig példátlan dühhel viseltettek Costával szemben.

Az Európai Unió nem vállalhat közvetítői szerepet ezekben a tárgyalásokban

 – mondta Kristen Michal észt miniszterelnök. „Azok a felvetések, miszerint alternatív csatornákra vagy hátsó ajtón keresztüli diplomáciai ösvényekre van szükség, tévesek... A történelem egyértelmű figyelmeztetést ad a diktátorokkal való alternatív tárgyalási keretek kialakítására tett kísérletekről” – hangsúlyozta a balti ország vezetője. Ugyanakkor ennél is fontosabb talán, hogy Donald Trump amerikai elnök ideiglenes békemegállapodást kötött Iránnal, és a hét elején a franciaországi G7-csúcstalálkozón jelezte, hogy figyelmét ismét Ukrajna felé fordítja.  

Antonio Costa kabinetfőnöke, Pedro Lourtie az elmúlt hetekben kétszer is felvette a kapcsolatot moszkvai tisztviselőkkel  – hivatkozik a brüsszeli lap öt uniós tisztviselő egybehangzó állítására. Szerintük az Egyesült Államok kísérletei az orosz-ukrán háború lezárására zsákutcába jutottak, az uniós tagállamok pedig továbbra is megosztottak abban a kérdésben, hogy felvehetők-e egyáltalán a diplomáciai kapcsolatok Oroszországgal, vagy csak és kizárólag az Ukrajnának való katonai segítségnyújtással kell kikényszeríteni utóbbi győzelmét a csatatéren.

A német-francia tandem szerint korántsem jött még el az ideje a tárgyalások megnyitásának

A beszámolók szerint a csütörtök esti maratoni hosszúságúra nyúlt, Oroszországról és Ukrajnáról szóló megbeszélésen Macron és Merz körmük szakadtáig azt képviselték, hogy még egyáltalán nincs itt az ideje a Putyinnal való tárgyalások megkezdésének, ám amikor eljön ez a pillanat, akkor Franciaországnak, Németországnak és az Egyesült Királyságnak, azaz az „E3”-nak kell vezető szerepet vállalnia abban.

„Azt hiszem, az elnök helyretette a dolgokat, és helyretette a helyzetet” – utalt egy francia kormánytisztviselő arra, hogy Macron a csúcstalálkozón ismertette igencsak sarkos álláspontját Antonio Costával. Egy uniós tisztségviselő szerint azonban más tagállamok vezetői – „óriási számban” – ellentétes álláspontot képviseltek és egyértelműen Costát támogatták.

Bart De Wever belga miniszterelnök a tárgyalások után a Politiconak nyilatkozva úgy fogalmazott: „az első kérdés az, hogy Putyin akar-e egyáltalán tárgyalni. Addig... senki más nem képviselheti az Európai Uniót Costa-n kívül”. „Ha [Putyin] hajlandóságot mutat a tárgyalásra, akkor úgy vélem, újra el kell döntenünk, hogyan folytassuk” – fűzte hozzá.

Lengyelország és Olaszország hoppon maradt – rendívül csalódottak

A csütörtök esti csúcstalálkozó után nyilvánvalóvá vált egy újabb törésvonal is, ugyanis a Costa kontra E3 megosztottság mellett Olaszország és Lengyelország csalódottságuknak adtak hangot azért, mert kizárták őket az E3 és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti, a csúcstalálkozó előtt lefolytatott tárgyalásokból – mondta két tisztviselő. 

Merz üzenete vezetőtársainak az volt, hogy bár Costa az EU-t képviseli, ne közvetítőként működjön – állítja egy jelentős európai ország diplomatája, akit a megbeszélésről tájékoztattak. Bár Merz el akarta kerülni a nyílt konfliktust Costával a csúcstalálkozón, a diplomata szerint „más módokon” világossá tette számára, hogy nem ért egyet azzal, hogy aktív szerepet vállaljon az EU és Oroszország közti közvetítésben.

A diplomata szerint Costa „rendkívül szakszerűtlen” volt, mivel eltitkolta az oroszországi kapcsolatainak mértékét, ami csak szerdai médiajelentésekből vált nyilvánvalóvá. Az Európai Tanács elnökének csapata azt nyilatkozta, hogy 

a kapcsolatfelvétel pusztán egy kommunikációs csatorna létrehozása volt, hogy amikor eljön majd az ideje, diplomáciai kapcsolatot lehessen fenntartani Oroszországgal az EU érdekeinek védelmében.

Costa kabinetje a hívások előtt tájékoztatta Németországot, Franciaországot, az Egyesült Királyságot és a Bizottságot – mondta az egyik diplomata. Három másik diplomata azonban arról tájékoztatta a lapot, hogy Berlint nem figyelmeztették.

Ugyanakkor a Bloomberg híradása szerint a csütörtöki találkozón Costa hangsúlyozta, hogy az EU-nak készen kell állnia arra, hogy felelősséget vállaljon az Oroszországgal való együttműködésért, amikor eljön az ideje. A tagállamok vezetőinek többsége egyre inkább azt szeretné, ha Európa nagyobb szerepet vállalna az orosz–ukrán tárgyalásokban, ám néhányan továbbra is óvatosak a tárgyalások Oroszországgal való megnyitása kapcsán, különösen addig, míg Vlagyimir Putyin nem hajlandó engedményeket tenni.

Mint, ahogy arról lapunk is beszámolt: XIV. Leó pápa és Romano Prodi mellett a volt magyar miniszterelnök neve is felkerült egy orosz elemző lehetséges közvetítői listájára. Orbán Viktor azonban szerdán egyértelműen cáfolta a találgatásokat, és kijelentette: „ez soha komolyan fel nem merült, ez csak egy nemzetközi politikai pletyka.”

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