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Tanács Zoltán
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt
Digitális Magyarország Ügynökség

Teljes sorcsere a digitális fejlesztésekért felelős állami társaságok élén

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Átfogó vezetőváltásokról döntött a Tisza-kormány a digitális fejlesztésekért felelős állami társaságoknál. A kabinet szerint az új vezetés feladata az állami informatikai rendszerek átvilágítása.
VG
2026.06.03, 12:57
Frissítve: 2026.06.03, 13:07

Átfogó vezetőváltásokról döntött a kormány a digitális fejlesztésekért felelős állami társaságoknál. 

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Teljes sorcsere a digitális fejlesztésekért felelős állami társaságok élén / Fotó: RerF_Studio / Shutterstock

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése szerint 

  • a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ), 
  • a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) 
  • és a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) élére is 

új vezetők kerültek az állami digitalizáció felgyorsítása és az informatikai rendszerek hatékonyabb működtetése érdekében.

A miniszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a cél egy modern, átlátható és ügyfélközpontú digitális állam felépítése. Olyan közigazgatást szeretnének kialakítani, amelynek szolgáltatásai ugyanolyan egyszerűen és gyorsan használhatók, mint a mobilbanki vagy online rendelési alkalmazások.

A változások részeként a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatói posztját Both Andrástól Néz Péter veszi át. Az új vezető korábban a General Electric globális kiberbiztonsági központját vezette az Egyesült Államokban, dolgozott Németországban, majd a Mol csoport informatikai és digitalizációs területeit irányította.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. élén Vetési Ivánt Simon Lajos váltja. Simon korábban a Richter Gedeon informatikai igazgatójaként dolgozott, emellett vezető pozíciókat töltött be többek között az MSCI, a British Telecom és a Takarékinfo szervezetében is.

A Digitális Kormányzati Ügynökség vezetésében szintén változás történt: Lenkei Mirtillt, a társaság korábbi gazdasági vezérigazgató-helyettesét Kovács Miklós megbízott vezérigazgató váltja.

Tanács Zoltán szerint az új vezetők első feladata a szervezetek teljes körű átvilágítása lesz, ami már meg is kezdődött. A miniszter közölte, hogy az átadás-átvételi folyamat mindhárom társaságnál zökkenőmentesen zajlott le.

A tárcavezető szerint a most kinevezett szakemberek nemzetközi tapasztalata hozzájárulhat a digitális állami szolgáltatások fejlesztéséhez és a kormány technológiai, innovációs céljainak megvalósításához.

A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy a Tisza tudományos és technológiai minisztere közölte: a HUN-REN kutatóhálózat sorsa hamarosan rendeződik, ezen a héten sok minden történhet ez ügyben. 

Tanács Zoltán arról számolt be, hogy a főigazgatói egyeztetések után a HUN-REN-ügyben több fronton is mozgásba lendültek a dolgok, ezeket pedig pontról pontra végig is vette.

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