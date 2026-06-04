Óriási pofonba szaladt bele Donald Trump Amerikában: elegük van a képviselőknek az iráni háborúból, a saját párttársai tettek keresztbe az elnöknek

Az amerikai képviselőház intézkedést tett arra, hogy megakadályozza Donald Trump elnököt abban, hogy további katonai lépéseket tegyen Iránban. A jogszabályt 215–208 arányban fogadták el, miután négy republikánus csatlakozott a demokratákhoz a kérdésben – derült ki a BBC összefoglalójából.

Egyértelműen kiderült, hogy Donald Trump pártja nem áll egységesen mögötte / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Ez volt a képviselőház negyedik kísérlete arra, hogy korlátozza Trump háborús jogköreit. A bírálóknak nem tetszik, hogy Trump kongresszusi jóváhagyás nélkül robbantotta ki az iráni háborút és hoz annak kapcsán döntéseket.

A képviselőházi határozatnak még a republikánus irányítású amerikai szenátus jóváhagyására is szüksége van. Még ha a szenátusban sikerrel járna is, az intézkedés valószínűleg nem korlátozná teljes mértékben az Irán elleni katonai fellépést – jegyezte meg a brit közszolgálati médium.

A szenátus májusban már továbbvitt egy hasonló határozatot, hét korábbi sikertelen próbálkozás után, de az még nem jutott el a teljes plenáris szavazásig.

A szerdai szavazás Donald Trump Republikánus Pártján belüli megosztottság legújabb jele

Néhány nappal korábban a kongresszusi konzervatívok lázadása miatt a kormány visszavonta a politikai szövetségeseknek szánt, 1,8 milliárd dolláros alap terveit.

Egyedül a kongresszus hirdethet háborút, ezt mindenképpen védenünk kell

– mondta Tom Barrett, Michigan állam republikánus képviselője. Arra a kérdésre, tart-e Trump megtorlásától a szavazata miatt, Barrett így válaszolt: „A lelkiismeretem szerint szavazok arra, amit helyesnek tartok, és kész vagyok vállalni ennek következményeit.”

Gregory Meeks, a képviselőház külügyi bizottságának vezető demokrata tagja szerint Trump nem érte el a háború meghirdetett céljait, azonban otthon felhajtotta az üzemanyagárakat, és még nehezebbé tette az iráni nukleáris program diplomáciai rendezését. Hozzátette, hogy

ennek az intézkedésnek a mai elfogadása jelentős fordulópontot jelez: egyre több republikánus hallgat a választóira, akik nem akarnak újabb, határozatlan idejű háborút a Közel-Keleten.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án csapásokat indított Irán ellen. Irán válaszul Izraelt és az Egyesült Államokkal szövetséges öböl menti államokat támadta, és gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, a globális hajózás egyik létfontosságú vízi útvonalát.