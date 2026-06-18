Alighogy aláírta a megállapodást Trump Iránnal, máris súlyos bírálatot kapott párttársaitól – „Reagan forog a sírjában”

Az Amerikai Egyesült Államok és Irán vezetői szerdán késő este aláírtak egy előzetes békemegállapodást, amelynek célja az iráni háború lezárása. Az azonnal életbe lépő megállapodás része a Hormuzi-szoros újranyitása, egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési program, valamint az, hogy az Egyesült Államok megszünteti Iránnal szembeni szankciókat. Miközben a piacok pozitívan reagáltak a hírre, Donald Trump amerikai elnök nem úszta meg a kritikákat.

Donald Trump sikernek tartja, kritikusai baklövésnek nevezik az Iránnal kötött megállaőodást / Fotó: Kent Nishimura / AFP

Néhány republikánus szenátor ugyanis élesen bírálta az amerikai elnök által Iránnal kötött megállapodást, azzal vádolva a kormányzatot, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb külpolitikai baklövését követte el – írja a The Guardian.

Szerdán a Trump-kormányzat nyilvánosságra hozta a Washington és Teherán között létrejött ideiglenes megállapodás szövegét, amelynek célja a 110 napja tartó iráni konfliktus lezárása. Washington az egyezményt az Amerikai Egyesült Államok számára jelentős győzelemként mutatta be, annak ellenére, hogy a 14 pontos megállapodás jelentős politikai és pénzügyi engedményeket tett Iránnak annak érdekében, hogy újra megnyíljon a Hormuzi-szoros, és elkerülhető legyen egy világméretű gazdasági depresszió.

A kritikák kereszttüzésben Donald Trump

„Ronald Reagan forog a sírjában” – jelentette ki Bill Cassidy republikánus szenátor az X-en közzétett nyilatkozatában.

„Irán nukleáris törekvéseit nem sikerült visszaszorítani, és most megtanulták, hogy a Hormuzi-szorossal történő fenyegetés működik, ezért a jövőben is élni fognak ezzel az eszközzel. Most pedig Irán vadonatúj infrastruktúrát építhet ennek a megállapodásnak köszönhetően” – írta a leköszönő louisianai szenátor.

„A háború előtt a szoros nyitva volt, Iránt súlyosan nyomasztották a szankciók, és 13 amerikai katona még életben volt. Most 13 amerikai halott, a családok milliárdokkal többet fizettek az üzemanyagért, a szankciókat feloldják, a bombázások pedig leálltak. Ez az elmúlt évtizedek legsúlyosabb külpolitikai baklövése” – mondta Cassidy.

Cassidy a múlt hónapban elveszítette az előválasztást, miután Louisiana választói inkább két kihívót juttattak tovább a második fordulóba. Ebben jelentős szerepet játszott Donald Trump beavatkozása, amelynek célja a hivatalban lévő szenátor leváltása volt. Trump és Cassidy között évek óta feszült a viszony, különösen azóta, hogy a republikánus szenátor megszavazta Trump felelősségre vonását a 2021. január 6-i Capitolium-ostromot követően.