Rémületes hírt közölt Oroszország: millióssá vált a drónhadsereg, ennyit tudnak ráküldeni az ukrán katonákra

Moszkva és Kijev is rég arról beszélnek, hogy fel fogják futtatni a harci drónok gyártását, Oroszország most rémületes adatot közölt arról, ők meddig jutottak. A távirányított gyilkos repülőeszközök új, a világ más tájain elképzelhetetlen borzalmakat adtak hozzá a hadviseléshez, amit még tovább fokoz tömegessé válásuk. Immár tényleg tömegessé. A drónháború új szakaszába lépett.

Drónháború – ez a brazil férfi versenyzésre használja vcdeószemüveggel felszerelt FPV-drónját, az ukrajnai harctereken azonban emberölésre vetik be őket, immár tömegesen Fotó: Anadolu via AFP

Oroszország az elmúlt három évben nagyjából harmincszorosára növelte az FPV (first-person view) drónok gyártását,

és a gyártók ma már napi több mint 15 ezer előállítására képesek

– mondta a Bloomberg jelentése szerint egy vezető kormányzati tisztviselő szerdán.

Összehasonlításképpen: 2023-ban ennyi drón egy teljes hónap alatt készült el

– ezt Denisz Manturov első miniszterelnök-helyettes a Kommerszant című lapnak adott interjújában közölte. „A különleges katonai művelet egyértelműen bebizonyította, hogy a pilóta nélküli légi járművek a modern hadviselés egyik kulcsfontosságú elemévé váltak” – mondta a hivatalnok.

Drónháború: lassan már nem lehet elkerülni a gyilkos eszközöket a hadszíntereken

Hogy jobban értsük: aki a harctérre kerül akár csak rövid időszakra is (bármelyik oldalon), ilyen számok mellett aligha kerüli el, hogy valamilyen helyzetben szembetalálkozzon a gyilkos gépekkel.

Ezek nem a hosszabb távú csapásokra készülő Shahid és egyéb drónok – amelyekből tavaly átlag napi százat küldött Ukrajnára Oroszország –, az FPV drónokat a fronton szokták bevetni, távirányítással vezetve rá őket a célpontra.

Ha a naponta gyártott 15 ezer drónt fel is használják, 900 ezer fős aktív ukrán személyzettel számolva minden hatvan katonára jut egy.

Persze ennyien nincsenek egyszerre a fronton, és ez csak egy napi "adag" egy átlagos, nem egy borzalmas napon. Ha az oroszok az év minden napján gyártani tudnak ennyit, akkor az egy egész évben 5,5 millió harci eszközt jelent, és így számolva már minden ukrán katonára 5-6 támadó drón jut: így éljünk túl egy évet a fronton a háborúban, amely már több mint négy éve szakadatlanul tart.