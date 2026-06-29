Deviza
EUR/HUF353,61 -0,07% USD/HUF309,89 -0,28% GBP/HUF409,84 -0,08% CHF/HUF383,29 -0,08% PLN/HUF82,55 +0,04% RON/HUF67,44 -0,13% CZK/HUF14,58 -0,09% EUR/HUF353,61 -0,07% USD/HUF309,89 -0,28% GBP/HUF409,84 -0,08% CHF/HUF383,29 -0,08% PLN/HUF82,55 +0,04% RON/HUF67,44 -0,13% CZK/HUF14,58 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 191,44 -0,43% MTELEKOM2 678 0% MOL3 650 -0,49% OTP45 550 -0,57% RICHTER12 160 -0,82% OPUS357,5 +1,26% ANY7 940 -0,13% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 600 -1,52% BUMIX9 259,97 -0,04% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 933,38 -0,05% BUX139 191,44 -0,43% MTELEKOM2 678 0% MOL3 650 -0,49% OTP45 550 -0,57% RICHTER12 160 -0,82% OPUS357,5 +1,26% ANY7 940 -0,13% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 600 -1,52% BUMIX9 259,97 -0,04% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 933,38 -0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
egészségügy
egészségügyi minisztérium
tőzsde
igazgatósági tag
Richter

Magyar topvállalat éléről igazolt tanácsadót Hegedűs Zsolt – az Orbán-kormány után a Magyar-kabinetben kap feladatot az egészségügyi menedzser

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Távozik a Richter igazgatósági tagja, Cserháti Péter az egészségügyi minisztériumnál folytatja tanácsadóként. Az egészségyügyi szakmenedzser korábban már töltött be kormányzati pozíciót az előző adminisztrációknál.
2026.06.29, 09:01
Frissítve: 2026.06.29, 09:32

Egészségügyi minisztériumi pozícióra cseréli a Richter Gedeonnál betöltött vezetői munkáját Cserháti Péter, a magyar gyógyszergyártó társaság igazgatóságának tagja  – derül ki a kőbányai központú vállalat hétfő reggeli tőzsdei bejelentéséből.

egészségügyi minisztérium, Richter, Cserháti Péter, Hegedüs Zsolt
A Richtertől érkezik az egészségügyi minisztériumba Cserháti Péter / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Cserháti Péter miniszteri tanácsadói feladatok ellátására kapott felkérést a Hegedűs Zsolt által vezetett egészségügyi kormányzatban, ezért  július 1-jei hatállyal lemond a Richternél betöltött igazgatósági tagságáról.

A társaság honlapján elérhető szakmai önéletrajza alapján dr. Cserháti Péter egyetemi docens, PhD fokozattal rendelkező sebész-traumatológus-rehabilitációs szakorvos és egészségügyi szakmenedzser. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 1988-ban. 2007-ig az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben dolgozott. 2008-tól az Országos Orvos Rehabilitációs Intézet főorvosa, majd főigazgatója jelenleg a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikájának igazgatója. 

Korábban az Orbán-kabinetben is szerepet vállalat, 2010-2013 között a NEFMI majd EMMI egészségpolitikai helyettes államtitkáraként felügyelte az ágazati ellátó struktúrát, azon belül a gyógyszerpolitikát is. 2013 és 2019 között az EMMI miniszteri biztosaként vezette az Egészséges Budapest Programot. 

Oktatási tevékenysége keretében 2015-től a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszékének tanszékvezetője. A Magyar Rehabilitációs Társaság elnöke. 2019-ben Batthyány-Strattmann László Díj, 2023-ban Magyar Érdemrend Parancsnoki Kereszt kitüntetésben részesült. 2020. áprilisa óta tagja a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának. A Javadalmazási Bizottsági tagja 2022. május 23-ától.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:26:47
Árfolyam: 12 190 HUF -70 / -0,57 %
Forgalom: 39 696 820 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az 1901-ben alapított, 2025-ben 4,8 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 2,3 milliárd eurós árbevétellel rendelkező Richter Közép-Európa legnagyobb K+F központját működteti. Áttörő kutatásokat végez a neuropszichiátria és a nőgyógyászat területén, míg a biotechnológiai és generikus készítmények az alapvető készítmények portfólióját erősítik. A fenntartható növekedés iránt elkötelezett Richter a kutatás-fejlesztésbe, a gyártási kiválóságba és a digitalizációba fektet be az orvosi innováció előmozdítása érdekében. A társaság arra törekszik, hogy globális innovátor legyen néhány kulcsfontosságú tudományos területen, miközben elkötelezett a gyógyszerek világszerte elérhetőbbé tétele mellett. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu