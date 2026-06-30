Kapitány István hiába kérte: tömeges áramszünet történt a nagy vidéki városban, 4000 háztartásban nincs szolgáltatás – megszólalt a polgármester

Megadta magát egy Szimferopol téri trafó, így 4038 háztartás maradt áram nélkül a Széchenyivárosban, Erzsébetvárosban és a Máriavárosban – közölte Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere kedden. Az utóbbi napokban megszaporodtak az elektromos hálózat túlterheléséről szóló hírek annak ellenére, hogy az energetikai miniszter önmérsékletet kért a villamosenergia-felhasználásban a lakosságtól.

Nyomás alattt vannak az elektromos hálózatok a nyári forróságban. / Fotó: Németh András Péter

Nem csökkent az elektromos hálózatok túlterheltsége

Kecskemét több városrésze és mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül kedden. Az eset kapcsán Szemereyné Pataki Klaudia polgármester közölte: a szolgáltatáskiesést az okozta, hogy egy trafó nem bírta tovább a terhelést a rekkenő hőségben. Ugyanakkor a városvezető hozzátette: egyes helyeken már ismét van áram, a szolgáltató arról tájékoztatott, hogy várhatóan este 11 óráig mindenütt helyreáll a szolgáltatás

Az alföldi nagyváros és számos budapesti agglomerációs település esete is jól mutatja, hiába intézett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felhívást a lakossághoz, hogy mérsékelje villamosenergia-fogyasztását, így sem bírja a hálózat a nyári csúcsterhelést.

Több agglomerációs településen és a fővárosban is volt áramkimaradás az elmúlt napokban

Mint azt lapunk korábban megírta: a hétvégén több Budapest-környéki településen volt hosszabb rövidebb ideig áramkimaradás. Vasárnap több olvasónk is azzal kereste meg a Világgazdaságot, hogy nincsen áram az agglomerációban:

Szigetszentmiklóson és

Százhalombattán is

kimaradások voltak a szolgáltatásban a nagy meleg hatására.

Az MVM – mint felügyelő – megkeresésünkre azt közölte, hogy valóban vannak fennakadások ezeken a településeken, az E.ON – mint a helyi elosztó – szakemberei délután öt órára hárították el a hibát.

Hétfő este pedig az E.ON áramszünet térképe szerint egy transzformátor meghibásodása miatt este fél kilenc körül megközelítőleg kétezer ügyfélnél szünetelt az áramszolgáltatás a fővárosban.

Az áramszünetet több XX. kerületi lakos is megerősítette, néhányan pedig arról számoltak be, hogy az első kerület bizonyos részein szintén áramkimaradások vannak. Itt becslések szerint közel ezer fogyasztó lehetett érintett.

Mint ismert: Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter korábban arra szólította fel a lakosságot, hogy lehetőség szerint mindenki mérsékelje áramfogyasztását, különös tekintettel a 18 és 21 óra közötti időszakra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott intervallumban Kapitány szerint érdemes mérsékelni a klímaberendezések használatát, a hordozható eszközök töltését, valamint nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését.