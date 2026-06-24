Északi-sarki képzésben vesz részt egy magyar diák – tudni kell a szokványostól eltérően gondolkodni

Augusztusban indul az Északi-sarkra A győzelem 50. évfordulója nevű orosz jégtörő több mint negyven, a tudományok, a természet és az atomipar iránt érdeklődő, a világ 23 országát képviselő diákkal. Magyarországról Jeremejev Marcell, a budapesti Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Kéttannyelvű Gimnázium tanulója került be a szerencsések közé, alapos megmérettetés után.

Északi-sarki tanulmányútra visz több mint negyven tehetséges diákot a Roszatom, köztük egy magyart is/Fotó: Roszatom

Az idei program már a harmadik a sorban. A tudás jégtörője nevű, oroszországi nemzetközi tudományos és oktatási projektet az orosz állami Roszatom támogatásával szervezik. Az eredményhirdetést június 23-án tartották a moszkvai Atommúzemumban. Az orosz tanulókon kívül 22 országból mintegy ötezer 14-16 éves középiskolás vett részt a versenyben. A vetélkedőre Oroszországból 73 ezer diák jelentkezett, Kazahsztánból 945, Kirgizisztánból 827, Fehéroroszországból 464. A Roszatom közleménye kiemeli, hogy néhány ország diákjai történelmet írnak majd azzal, hogy az országukból elsőként ők érik el az Északi-sarkot.

A nemzetközi verseny

első szakaszában a résztvevők egy 30 kérdésből álló tudományos rejtvényt töltöttek ki a természettudományok, az atomipar, a csúcstechnológiák és az északi-sarkvidék kutatása témakörében.

A másodikban szakértők webináriumokat tartottak számukra egyebek közt a fenntartható fejlődést biztosító technológiákról, az atomenergia jövőbeni szerepéről, valamint az északi-hajózási útvonalról és az atomjégtörőkről és egy sor más érdekes témáról. Az elhangzottak alapján kérdésekre is kellett válaszolniuk.

A két forduló összesített pontszámai alapján országonként tízen jutottak a döntőbe, ahol prezentációt kellett készíteniük arról, hogy miként változtatják meg a nukleáris technológiák a világot.

A döntőben a téma ismeretén felül arról is számot kellett adniuk, hogy képesek-e a szokványostól eltérően gondolkodni, meggyőzően érvelni és lebilincselő módon prezentálni a gondolataikat.

„Az olyan projektek, mint A tudás jégtörője lehetővé teszik, hogy a diákok a tudományt ne valamilyen bonyolult és távoli dolognak tekintsék, hanem életteli, modern és ígéretes területnek, ami lehetőséget ad nekik a bennük rejlő tehetség kibontakoztatására (...) Az ilyen projektek segítenek a fiataloknak a tudatos pályaválasztásban és inspirációt jelentnek a következő generációk számára a tudomány és a mérnöki szakmák választása iránt” – fogalmazott Chanto Khoeun a nemzetközi zsűri egyik tagja, aki a Roszatom bázisegyetemén negyedéves hallgató. Jeremejev Marcell is úgy látja, hogy az expedíció révén jobban megértheti, hogyan működik a tudomány a gyakorlatban, és miért olyan fontos a jövő szempontjából.