Le kell állítani az új EU-s határellenőrzést, vagy óriási katasztrófa jön a nyáron a brutális áradat miatt – megszólalt a magyar rendőrség, több millió ember érintett
Róma repülőterei kénytelenek lesznek felfüggeszteni az Európai Unió új, vitatott biometrikus határellenőrzési rendszerének alkalmazását, hogy kezelni tudják a nyári turistaszezonnal járó forgalmat – figyelmeztetett a főváros repülőtereit üzemeltető vállalat vezetője.
Marco Troncone, az Aeroporti di Roma vezérigazgatója szerint
az egyetlen módja annak, hogy elkerüljék a „katasztrófát” a következő hetek csúcsforgalmában, ha az utasok mentesülhetnek az új be- és kilépési rendszer (Entry/Exit System – EES) használata alól.
Európa-szerte egyre több repülőtér figyelmeztet arra, hogy a nyári szezonban súlyos fennakadások alakulhatnak ki.
Az új szabályok szerint az Európai Unión kívülről érkező utazóknak első belépésükkor ujjlenyomatot és arcképet kell rögzíteniük. A rendszer célja az uniós külső határok ellenőrzésének megerősítése.
A rendszer bevezetését többször elhalasztották, végül április közepén indult el. Azóta azonban technikai problémák és hosszú várakozási idők nehezítik a működését, még a nyári csúcsszezon előtt is, ezért néhány repülőtéren már részben felfüggesztették az ellenőrzéseket.
„Nagyon aggódunk a nyár miatt” – mondta Troncone a Financial Timesnak. Arra a kérdésre, hogy tízes skálán mennyire tart a helyzettől, azt válaszolta: „nyolcas vagy kilences”.
Hozzátette:
„A jelenlegi eljárás nem összeegyeztethető azzal a hatalmas utasforgalommal, amely a következő hetekben várható.
Az egyetlen megoldás, hogy kiengedjük a nyomást. Nincs esély arra, hogy az utasok száz százalékát regisztrálni tudjuk.”
A repülőterek szerint az automatizált beléptetőkapuk gyakran nem működnek megfelelően, ráadásul azoknak az utasoknak is sokszor újra kell végezniük a regisztrációt, akik korábban már átestek az EES-ellenőrzésen. Ez tovább növeli a torlódásokat.
Olivier Jankovec, az ACI Europe repülőtéri szövetség vezetője szerint a legnagyobb problémát az automatizálás jelenti.
„A rendszernek automatikusan kellene működnie, de jelenleg ez nem történik meg” – fogalmazott.
Több repülőtéren már most is többórás sorok alakultak ki a be- és kilépésnél, ami késéseket okoz.
A helyzet várhatóan tovább romlik a nyári turistaszezonban. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) arra figyelmeztetett, hogy a leginkább érintett repülőtereken akár hatórás várakozási idő is kialakulhat.
Az előírások szerint a repülőtereknek külön engedélyt kell kérniük az ellenőrzések felfüggesztésére. Ennek ellenére több légikikötő már most is szünetelteti az EES alkalmazását a forgalom kezelése érdekében.
Június elején például néhány görög repülőtér lehetővé tette, hogy a brit állampolgárok kihagyják az új biometrikus ellenőrzést.
Jankovec szerint a nyári hónapokra teljes rugalmasságra lenne szükség, vagyis arra, hogy szükség esetén teljesen fel lehessen függeszteni az EES-regisztrációt.
A problémák nemcsak az uniós repülőtereket érinthetik. Londonban és Isztambulban is attól tartanak, hogy az Európában kialakuló késések dominószerűen hatnak majd a nemzetközi légi közlekedésre.
Selahattin Bilgen, az isztambuli repülőtér vezérigazgatója szerint különösen a török utasok ütköznek nehézségekbe, amikor először lépnek be az Európai Unióba az új rendszer szerint.
Az Európai Bizottság ugyanakkor közölte, hogy
az EES „minden schengeni országban teljes mértékben működik és megfelelően üzemel”.
A bizottság szerint a hosszú várakozási idők többségét nem maga a rendszer okozza, hanem olyan korábban is fennálló problémák, mint a munkaerőhiány, az infrastruktúra korlátai vagy a járatok egy időpontra történő koncentrálódása.
Brüsszel hozzátette: a szabályok kellő rugalmasságot biztosítanak a tagállamok számára, hogy szükség esetén – különösen a nyári csúcsidőszakban – ideiglenesen felfüggesszék a biometrikus ellenőrzéseket a határátlépés gördülékenységének fenntartása érdekében.
A bizottság szerint ennek gyakorlati alkalmazása a tagállamok feladata.
Megszólalt a magyar rendőrség: kiderült, hogyan vizsgázott az új uniós határrendszer Budapesten
A Világgazdaság kérdésére a rendőrség közölte: az EES teljes körű bevezetése óta eltelt idő még túl rövid ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket lehessen levonni a működéséről. Ugyanakkor arra számítanak, hogy
a rendszer évente több mint tízmillió utast érint majd Magyarországon,
ezért az első belépéskor szükséges biometrikus adatrögzítés miatt a határátlépés hosszabb időt vehet igénybe.
A rendőrség tájékoztatása szerint a bevezetésre jelentős informatikai és technikai fejlesztésekkel készültek. Korszerűsítették a Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, emellett új okmányolvasókat, ujjnyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, önkiszolgáló kioszkokat és munkaállomásokat állítottak szolgálatba.
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az EES 2025. november 18-án indult el, majd 2026. április 10-től teljes körűen működik.
A rendőrség elismerte, hogy a biometrikus ellenőrzések jelentős többletterhelést okoznak,
ezért előregisztrációs pontokat alakítottak ki, érintésmentes ujjnyomatolvasókat vezettek be, valamint átszervezték az utastájékoztatást és az utasáramlást is a várakozási idők csökkentése érdekében.
A hatóság szerint hosszabb távon további infrastrukturális fejlesztésekre lesz szükség, köztük új útlevélkezelő fülkék kialakítására, a várakozási területek bővítésére, a személyi állomány növelésére és az automatizált határátléptető rendszerek teljes körű bevezetésére. A rendőrség európai uniós forrásból tervezi továbbfejleszteni az eszközparkot.
Lapunk arra is rákérdezett, miként birkózott meg a rendszer a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőjére érkező brit szurkolók tömegével.
A rendőrség közlése szerint a Budapest Airporttal hónapokkal korábban megkezdték a felkészülést, és a várható utasforgalom alapján megerősítették a határforgalom-ellenőrzést.
A legforgalmasabb időszakokban mintegy 20 százalékkal növelték a határátléptetés kapacitását, ideiglenesen több útlevélkezelőt és mobil technikai eszközt állítottak szolgálatba, miközben az Arsenal FC szurkolóinak jelentős részét elkülönítve, az ideiglenesen megnyitott Terminál 1-en kezelték.
A rendőrség szerint az előzetes tervezésnek, a megerősített kapacitásoknak és a Budapest Airporttal folytatott együttműködésnek köszönhetően a Bajnokok Ligája döntőjéhez kapcsolódó rendkívüli utasforgalmat fennakadások nélkül sikerült lebonyolítani.
A repülőtér működésében nem volt zavar, a határforgalom-ellenőrzés folyamatos maradt, és rendőri intézkedést igénylő rendkívüli esemény sem történt.