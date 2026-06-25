Le kell állítani az új EU-s határellenőrzést, vagy óriási katasztrófa jön a nyáron a brutális áradat miatt – megszólalt a magyar rendőrség, több millió ember érintett

Róma repülőterei kénytelenek lesznek felfüggeszteni az Európai Unió új, vitatott biometrikus határellenőrzési rendszerének alkalmazását, hogy kezelni tudják a nyári turistaszezonnal járó forgalmat – figyelmeztetett a főváros repülőtereit üzemeltető vállalat vezetője.

Az Európai Unió új biometrikus határellenőrzési rendszere komoly fennakadásokat okozhat / Fotó: AFP

Marco Troncone, az Aeroporti di Roma vezérigazgatója szerint

az egyetlen módja annak, hogy elkerüljék a „katasztrófát” a következő hetek csúcsforgalmában, ha az utasok mentesülhetnek az új be- és kilépési rendszer (Entry/Exit System – EES) használata alól.

Európa-szerte egyre több repülőtér figyelmeztet arra, hogy a nyári szezonban súlyos fennakadások alakulhatnak ki.

Az új szabályok szerint az Európai Unión kívülről érkező utazóknak első belépésükkor ujjlenyomatot és arcképet kell rögzíteniük. A rendszer célja az uniós külső határok ellenőrzésének megerősítése.

A rendszer bevezetését többször elhalasztották, végül április közepén indult el. Azóta azonban technikai problémák és hosszú várakozási idők nehezítik a működését, még a nyári csúcsszezon előtt is, ezért néhány repülőtéren már részben felfüggesztették az ellenőrzéseket.

„Nagyon aggódunk a nyár miatt” – mondta Troncone a Financial Timesnak. Arra a kérdésre, hogy tízes skálán mennyire tart a helyzettől, azt válaszolta: „nyolcas vagy kilences”.

Hozzátette:

„A jelenlegi eljárás nem összeegyeztethető azzal a hatalmas utasforgalommal, amely a következő hetekben várható.

Az egyetlen megoldás, hogy kiengedjük a nyomást. Nincs esély arra, hogy az utasok száz százalékát regisztrálni tudjuk.”

A repülőterek szerint az automatizált beléptetőkapuk gyakran nem működnek megfelelően, ráadásul azoknak az utasoknak is sokszor újra kell végezniük a regisztrációt, akik korábban már átestek az EES-ellenőrzésen. Ez tovább növeli a torlódásokat.

Olivier Jankovec, az ACI Europe repülőtéri szövetség vezetője szerint a legnagyobb problémát az automatizálás jelenti.

„A rendszernek automatikusan kellene működnie, de jelenleg ez nem történik meg” – fogalmazott.

Több repülőtéren már most is többórás sorok alakultak ki a be- és kilépésnél, ami késéseket okoz.