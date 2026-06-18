Megszólalt Robert Fico, miután találkozott Magyar Péterrel: meglepő kijelentést tett

Rövid tárgyalást folytatott egymással Brüsszelben Robert Fico szlovák miniszterelnök és Magyar Péter magyar kormányfő az Európai Tanács csütörtöki ülése előtt. A találkozót követően Fico pozitívan nyilatkozott, és úgy fogalmazott: a megbeszélés ugyan rövid volt, de jól mutatta a kölcsönös együttműködés lehetőségét – írta a 24.hu.

Új lendületet kaphat a visegrádi együttműködés Robert Fico szerint / Fotó: Alex Brandon / AFP

Fico: újra összeállhat a V4

A két vezető egyeztetésére közvetlenül az EU-csúcs előtt került sor, amikor a tagállamok vezetői több fontos kérdésről, köztük az unió versenyképességéről, az energiaellátásról és a következő évek stratégiai kihívásairól tárgyalnak.

A kétoldalú találkozó mellett Magyar Péter részt vett egy V4-es egyeztetésen is, amelyen Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Robert Fico szlovák miniszterelnök és Andrej Babis cseh miniszterelnök is jelen volt. A visegrádi országok vezetői a közös álláspontok kialakításáról és az együttműködés jövőjéről tárgyaltak.

Fico külön kiemelte a V4-es formátum jelentőségét. Mint mondta:

Üdvözlöm, hogy mindkettőnknek érdeke, hogy folytatódjon ez a formátum, és tudatosítjuk ennek fontosságát, mivel ha egyeztetünk az Európai Tanács ülései előtt, akkor nagy az erőnk.

A szlovák miniszterelnök szerint a visegrádi találkozó rendkívül fontos és tárgyilagos volt. Hozzátette, hogy a megbeszélés központi témái az európai versenyképesség és az energia kérdései voltak, amelyek a régió valamennyi országát közvetlenül érintik.

A V4-ek következő találkozójára már nem kell sokat várni. A tervek szerint június 23-án Budapesten és Gödöllőn folytatódnak az egyeztetések, ahol a résztvevők ismét közös regionális ügyeket vesznek napirendre.

Fico nyilatkozata azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt években többször felmerült, hogy a visegrádi együttműködés lendülete megtört a tagországok eltérő külpolitikai és uniós álláspontjai miatt. A mostani brüsszeli találkozó azonban azt jelzi, hogy a régió vezetői továbbra is értéket látnak a koordinációban, különösen azokban a kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik Közép-Európa gazdasági és energetikai érdekeit.