Deviza
EUR/HUF355,11 -0,21% USD/HUF305,34 -0,18% GBP/HUF411,18 -0,12% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,82 -0,23% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,67 +0,1% EUR/HUF355,11 -0,21% USD/HUF305,34 -0,18% GBP/HUF411,18 -0,12% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,82 -0,23% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,67 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 997,44 +1,64% MTELEKOM2 748 +3,08% MOL3 966 +1,23% OTP41 890 +2,37% RICHTER12 560 0% OPUS364 +3,85% ANY7 930 -0,63% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 640 +0,43% BUMIX9 275,41 +0,22% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 890,45 +1,36% BUX135 997,44 +1,64% MTELEKOM2 748 +3,08% MOL3 966 +1,23% OTP41 890 +2,37% RICHTER12 560 0% OPUS364 +3,85% ANY7 930 -0,63% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 640 +0,43% BUMIX9 275,41 +0,22% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 890,45 +1,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szabályozás
Tisza Párt
alapilletmény
Sulyok Tamás
fizetés

Kiszámolták, hogy mennyivel csökken az állami vezetők fizetése a Tisza javaslata után – nem találja ki, hogy ki lesz a legnagyobb vesztes

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nemcsak a képviselők bére csökken az új javaslat szerint. Ha elfogadják, több állami vezető fizetése is alacsonyabbá lesz.
VG
2026.06.02, 18:20
Frissítve: 2026.06.02, 18:36

Ha az Országgyűlés elfogadja a Tisza Párt törvényjavaslatát a képviselői fizetések csökkentéséről, az nemcsak a képviselőket érinti majd, hanem a képviselői alapilletményhez kötött bérek miatt több politikai szereplő és közjogi méltóság is kevesebbet vihet haza. Sulyok Tamás köztársasági elnök több mint kétmillió forintot bukna havonta, az ombudsman és a választási iroda elnöke pedig fizetésük csaknem 40 százalékát – adta hírül az Index.

Sulyok Tamás fizetés
Többek között a köztársasági elnök fizetése is a képviselők alapilletményéhez van kötve / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Tisza Párt törvényjavaslata szerint a képviselői alapilletmény az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosáról 1,8-szeresére csökkenne, vagyis a jelenlegi 2 millió 182 ezerről 1,3 millió forintra. A változás nemcsak a parlamenti képviselőket érinti, hanem egy sor állami vezető bérét is, mivel azok a képviselői alapilletményhez vannak kötve.

Ha a parlament elfogadja a törvényjavaslatot, akkor a 24.hu számításai szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök havi fizetése több mint kétmillió forinttal esne vissza, vagyis a jelenlegi 6,5 millió forint helyett júliustól kicsivel több mint 4 millió forint járna neki.

Ugyanez vonatkozik az előző elnökökre is, Schmitt Pál és Áder János szintén kisebb összeget kapna. Novák Katalin jelenleg egyáltalán nem részesül ebben a juttatásban, mivel keresőtevékenységet folytat.

Magyar Péter fizetése is csökkenni fog

A lap szerint a legnagyobb arányú veszteséget az ombudsman és a Nemzeti Választási Iroda elnöke szenvedi el, Juhász Imre és Nagy Attila illetménye az alapilletmény 2,5-szereséhez igazodik, a fizetésük nagyjából 40 százalékkal, 5,5 millió forintról 3,3 millió forintra csökkenne.

Magyar Péter miniszterelnöki fizetését amely a házelnök bérével egyezik meg, szintén érinti a módosítás. Az eredetileg tervezett mintegy 5,9 millió forint helyett nem egész 3,8 millió forint illetné meg.

A javaslat a csökkentést részben ellensúlyozza azzal, hogy emeli a bizottsági tagságért és különböző tisztségekért járó szorzókat, így a képviselők fizetése összességében 10–35 százalékkal mérséklődne. Magyar Péter azt is közölte, hogy a miniszterek, az államtitkárok és a polgármesterek bére is csökkenni fog, ezekről azonban egyelőre nem terjesztett elő törvényjavaslatot.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu