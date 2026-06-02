Kiszámolták, hogy mennyivel csökken az állami vezetők fizetése a Tisza javaslata után – nem találja ki, hogy ki lesz a legnagyobb vesztes

Ha az Országgyűlés elfogadja a Tisza Párt törvényjavaslatát a képviselői fizetések csökkentéséről, az nemcsak a képviselőket érinti majd, hanem a képviselői alapilletményhez kötött bérek miatt több politikai szereplő és közjogi méltóság is kevesebbet vihet haza. Sulyok Tamás köztársasági elnök több mint kétmillió forintot bukna havonta, az ombudsman és a választási iroda elnöke pedig fizetésük csaknem 40 százalékát – adta hírül az Index.

A Tisza Párt törvényjavaslata szerint a képviselői alapilletmény az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosáról 1,8-szeresére csökkenne, vagyis a jelenlegi 2 millió 182 ezerről 1,3 millió forintra. A változás nemcsak a parlamenti képviselőket érinti, hanem egy sor állami vezető bérét is, mivel azok a képviselői alapilletményhez vannak kötve.

Ha a parlament elfogadja a törvényjavaslatot, akkor a 24.hu számításai szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök havi fizetése több mint kétmillió forinttal esne vissza, vagyis a jelenlegi 6,5 millió forint helyett júliustól kicsivel több mint 4 millió forint járna neki.

Ugyanez vonatkozik az előző elnökökre is, Schmitt Pál és Áder János szintén kisebb összeget kapna. Novák Katalin jelenleg egyáltalán nem részesül ebben a juttatásban, mivel keresőtevékenységet folytat.

Magyar Péter fizetése is csökkenni fog

A lap szerint a legnagyobb arányú veszteséget az ombudsman és a Nemzeti Választási Iroda elnöke szenvedi el, Juhász Imre és Nagy Attila illetménye az alapilletmény 2,5-szereséhez igazodik, a fizetésük nagyjából 40 százalékkal, 5,5 millió forintról 3,3 millió forintra csökkenne.

Magyar Péter miniszterelnöki fizetését amely a házelnök bérével egyezik meg, szintén érinti a módosítás. Az eredetileg tervezett mintegy 5,9 millió forint helyett nem egész 3,8 millió forint illetné meg.

A javaslat a csökkentést részben ellensúlyozza azzal, hogy emeli a bizottsági tagságért és különböző tisztségekért járó szorzókat, így a képviselők fizetése összességében 10–35 százalékkal mérséklődne. Magyar Péter azt is közölte, hogy a miniszterek, az államtitkárok és a polgármesterek bére is csökkenni fog, ezekről azonban egyelőre nem terjesztett elő törvényjavaslatot.