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katasztrófa
földrengés
Venezuela

Borzasztó dolog történt éjszaka: brutális erejű földrengések rázták meg a Venezuelát, összedőlt épületek, sebesültek mindenhol – százezer halottól tartanak a hatóságok

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Venezuela fővárosától nyugatra volt az epicentrum. A mostani a legnagyobb földrengés az országban 1900 óta. A halottak és a sebesültek számáról egyelőre nincs pontos adat, az első modellszámítások még 100 ezer halottat sem zártak ki. Azóta frissült az amerikai földtani intézet becslése, amely most 10 ezer halottal számol.
VG
2026.06.25, 06:19
Frissítve: 2026.06.25, 06:39

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuela középső részét helyi idő szerint szerda este, rengeteg épületet romba döntve a fővárosban, Caracasban. Nagyszabású mentési műveletek indultak a túlélők felkutatására egy olyan országban, amely már korábban is súlyos politikai és gazdasági válsággal küzdött.

Venezuela földrengés
1900 óta a mostani volt a legerősebb földrengés Venezuelában / Fotó: Jacinto Oliveros / AFP

A The New York Times tudósítása szerint az Amerikai Egyesült Államok egyik földrengésmegfigyelő intézete azt mérte, hogy a földrengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt. A katasztrófa sújtotta térség lakói arról számoltak be, hogy épületek omlottak össze, és megszűnt az áramszolgáltatás, többek között a fővárosban, Caracasban is.

A károk mértéke még nem ismert, és a hatóságok nem közöltek országos adatokat a halálos áldozatok és a sebesültek számáról. Venezuela elnöke, Delcy Rodríguez rendkívüli állapotot hirdetett, és felszólította az orvosokat és az ápolókat, hogy haladéktalanul jelentkezzenek szolgálatra a sérültek ellátása érdekében. Caracas egyik kerületének polgármestere pedig közölte, hogy két épület összeomlása következtében három ember életét vesztette.

Az amerikai hatóságok először azt közölték, hogy az áldozatok száma elérheti a százezret.

Az Egyesült Államok Földtani Intézete, az USGS később frissítette a földrengések által okozott potenciális halálos áldozatok számára vonatkozó modellezését: csökkentette a két legrosszabb esetben bekövetkező forgatókönyvek valószínűségét, de továbbra is 39 százalékos valószínűséggel számol 1 000 és 10 000 közötti halálos áldozat számával. Korábban a modellezés szerint 30 százalékos volt annak az esélye, hogy a halálos áldozatok száma meghaladja a 100 000-et, és 44 százalékos annak az esélye, hogy 10 000 és 100 000 között legyen.

Az USGS szerint a becsült gazdasági veszteségek Venezuela GDP-jének 1–4 százalékát teszik ki.

A földrengés epicentruma San Felipe városának közelében, Yaracuy államban, Venezuela fővárosától nyugatra volt. A térségben keletkezett károk mértéke szerda estig még nem volt teljesen ismert. A helyi lakosok beszámolói szerint a falak és a mennyezet megremegtek, miközben a tárgyak hullani kezdtek. Többen az utcán töltötték az éjszakát, mert újabb földmozgásoktól tartottak.

A legerősebb földrengés 1900 óta

Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint a 7,5-es magnitúdójú rengés volt a legerősebb földrengés Venezuelában 1900 óta. Az intézet adatbázisa ugyanakkor tartalmaz egy 7,7-es magnitúdójú földrengést is, amelyet 1900. október 29-én jegyeztek fel Venezuela partvidékének közelében. Ezt a rengést valószínűleg még nem modern műszerekkel észlelték; a róla szóló nyilvántartás a térségben tapasztalt károkról és a rengés hatásairól szóló beszámolókon alapul.

Az Egyesült Államok Csendes-óceáni Szökőár-előrejelző Központja rövid időre cunamiriadót adott ki a Karib-tenger egyes térségeire. Puerto Rico, az Amerikai Virgin-szigetek és a Brit Virgin-szigetek partvidékén tartózkodókat arra figyelmeztették, hogy hagyják el a tengert és a strandokat. Ez bevett óvintézkedés a partvidék közelében bekövetkező nagy erejű földrengések esetén – még akkor is, ha az epicentrum a szárazföldön található, mint ebben az esetben –, amíg a szakemberek meg nem állapítják, hogy a földrengés keltett-e jelentős szökőárhullámokat.

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