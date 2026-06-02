Karácsony Gergely csúnyán elszámolta magát: hiába tett nagy tétet Magyar Péterre, most mégis brutális összeget kell befizetnie az államkasszába

Továbbra sem lazul a Fővárosi Önkormányzatra nehezedő pénzügyi nyomás. A hatályos törvényi kötelezések mellett július közepéig 74,1 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak az államkasszába. A múlt hét vége lett volna a Területfejlesztési Alap 10,3 milliárdos számlájának költségvetési törvényben rögzített határideje, de a Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozásért, Humán és Önkormányzati Költségvetésért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára arról értesítette az önkormányzatokat, hogy egyelőre nem készült el a Területfejlesztési Alap befizetéseit önkormányzatonként meghatározó rendelet – számolt be róla a Népszava.

Úgy tűnik, hogy a főváros nem ússza meg a befizetést / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Rendelet hiányában egyelőre elmaradt a „fizetési kiközlés” is, amelynek alapján az érintett településeknek be kellett volna fizetniük a még Navracsics Tibor volt területfejlesztési miniszter által kiszabott kötelezettséget, amellyel az iparűzési adó előző évhez mért növekményét vonták volna el. Ez azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy ezt nem kell majd befizetni. Erről törvénymódosításban rendelkezhet az új kormány. A helyettes államtitkár azonban figyelmeztette az önkormányzatokat, hogy ne költsék el a pénzt.

A fővárosnak az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárdot kellett volna befizetni, amiből novemberben visszajárna 5 milliárd, jövő márciusban meg a teljes összeg, de ez a pénz most nagyon hiányozna

– mondta el a Népszava érdeklődésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Hozzátette, hogy a fővárosi kerületektől emellett összesen 8 milliárdot szednének be, de sok más településnek is fizetnie kellene. A helyettes államtitkár által kiküldött levélben ugyanakkor szó sincs az elengedéséről, így ez egyelőre jó esetben is csak haladék.

Szorítja az idő a fővárost

Ez már a harmadik haladék, amit a Fővárosi Önkormányzat kapott. Csakhogy lassan a haladékok is lejárnak, és még nagyon messze az új önkormányzati finanszírozási rendszer véglegesítése, mivel még nem is kezdtek hozzá.

A Budapestet szorító határidők azonban nem tűnnek el:

Június 15-én lejár az áprilisban az idei 37,1 milliárdos szolidaritási adórészletre kapott fizetési halasztás.

Július 12-én lejár a 2025. decemberi 7,5 milliárdos részlet befizetésére vonatkozó haladék.

Július 15-én pedig már ott a következő, a szolidaritási adó idei harmadik 11,7 milliárd forintos részlete.

A Tisza-kormány első ülésén úgy döntött, hogy széles körű egyeztetési folyamatot kezdeményeznek költségvetési helyzetükről az önkormányzatokkal. De azt is rögzítették, hogy a felülvizsgálat nem ad felmentést a hatályos fizetési kötelességek alól. Magyar Péter a kormányülést követő sajtótájékoztatón külön kitért a szolidaritási adóra is, kiemelte, hogy minden településnek be kell fizetnie, így Budapestnek is. A miniszterelnök szerint a főváros eddig is meg tudta ezt oldani, és vannak még lehetőségek a költségek visszafogására.