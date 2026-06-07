Közeleg Brüsszel rémálma: összeomló politikai közép, erősödő szélsőségek: új korszak jöhet Franciaországban
Brüsszel rémálom-forgatókönyve egyre közelebb kerül a realitásokhoz: a jövő évi francia elnökválasztás második fordulójába két olyan jelölt juthat be, akik a politikai spektrum két szélső végéről érkeznek, és egyaránt mély szkepticizmussal viszonyulnak az Európai Unióhoz és a NATO-hoz.
A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) politikusa, Jordan Bardella – Marine Le Pen bevándorlásellenes pártjának vezető alakja – régóta a 2027-es elnökválasztás favoritja. A mérsékelt centrista pártok azonban abban reménykedtek, hogy találnak egy olyan jelöltet, aki a második fordulóban képes lehet legyőzni őt.
Mélenchon és a szélsőbal egyre jobban megerősödik
Ez a remény azonban komoly akadályba ütközhet, mivel egyre nagyobb lendületet kap Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) vezetőjének kampánya. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint reális esélye van arra, hogy bejusson a második fordulóba, ami azt jelentené, hogy a versenyből kiesne egy olyan centrista jelölt, aki képes lehetne összefogni a választókat a szélsőjobboldal ellen az EU második legnagyobb gazdaságában.
Mélenchon támogatói elsősorban a munkásosztályból és a bevándorló hátterű közösségekből kerülnek ki. Kritikusai antiszemitizmussal és a politika „eldurvításával” vádolják. Bár számára komoly siker lenne a második fordulóba jutás, a legtöbb felmérés szerint ott súlyos vereséget szenvedne Bardellától. Ez a politikai helyzet már most hideg verejtéket csal a francia politikai közép homlokára.
Sokan úgy gondolják, hogy ha az Engedetlen Franciaország és a Nemzeti Tömörülés között kellene választaniuk, az rémálom lenne. Egyetértek velük
– idézi a Politico Édouard Philippe konzervatív politikust, akit a főáramú politika legerősebb elnökjelöltjének tartanak.
Gérald Darmanin, Emmanuel Macron elnök igazságügyminisztere szintén arra figyelmeztetett, hogy Mélenchon lehet a radikális jobboldal első számú kihívója. „Csak az nem látja ezt, aki szándékosan becsukja a szemét” – fogalmazott.
Megdöbbentő közvélemény-kutatások
A múlt héten két felmérés is felkavarta a francia politikai életet.
- Az első, az Odoxa kutatása szerint Mélenchon gyakorlatilag fej fej mellett áll a második helyen Édouard Philippe volt miniszterelnökkel, Bardella mögött.
- A második, a Toluna–Harris Interactive felmérése szerint Mélenchon akár be is juthatna a második fordulóba a radikális jobboldal jelöltje ellen, amennyiben túl sok centrista indulna, köztük Philippe és Macron másik korábbi miniszterelnöke, Gabriel Attal.
Egyelőre azonban nincs jele annak, hogy a politikai közép számára a kiesés veszélye elegendő sokkhatást jelentene ahhoz, hogy egyetlen jelölt mögé sorakozzanak fel. Philippe és Attal éles rivalizálásban állnak egymással, és egyikük sem mutat hajlandóságot a visszalépésre.
A Gabriel Attallal folytatott verseny végzetes lehet
– mondta Bruno Cautres, a Sciences Po politikai elemzője. „Ha Attal őszig sem lép vissza, az a baloldalon is erősítheti azokat, akik már most azt gondolják, hogy valóban be lehet jutni a második fordulóba a szélsőjobb ellen” – tette hozzá.
A nagy visszatérés
Mélenchon számára ezek a felmérések látványos visszatérést jelentenek, miután sokan már politikailag leírták a márciusi önkormányzati választási kampányát követően.
- A 74 éves radikális baloldali politikus a közvélemény-kutatások szerint Franciaország egyik legelutasítottabb politikusa.
- Ugyanakkor még ellenfelei is kénytelenek elismerni kampányának lendületét, amelyet azóta folytat, hogy májusban bejelentette indulását a 2027-es elnökválasztáson.
- Június 7-ére támogatói nagyszabású demonstrációt szerveztek Saint-Denis-ben, Párizs egyik szegényebb külvárosában, amelyet az Engedetlen Franciaország megnyert a helyhatósági választásokon.
Nehéz nem elismerni, hogy Mélenchon valószínűleg mindenkinél jobban megértette, hogyan néz ki egy modern elnökválasztási kampány
– írta Stanislas Rigault, Éric Zemmour szélsőjobboldali Reconquete pártjának korábbi szóvivője.
A Mélenchon és Bardella (vagy esetleg Marine Le Pen, ha indulhat) közötti potenciális összecsapást mindkét tábor igyekszik erősíteni. Mélenchon évek óta azt hangoztatja, hogy végső soron a radikális jobboldal elleni „mi vagy ők” küzdelem fogja meghatározni a választást, miközben
a hagyományos jobb- és balközép pártok széthullanak.
A Nemzeti Tömörülés vezetői szerint Bardella meg van győződve arról, hogy a második fordulóban Mélenchonnal vagy egy másik baloldali jelölttel fog szembenézni.
Franciaországban az elnököt kétfordulós választási rendszerben választják meg: az első fordulóban a két legtöbb szavazatot szerző jelölt jut tovább a második fordulóba.
Le Pen és Mélenchon egyaránt ráerősít erre a szembenállásra, és már online is összecsaptak gazdasági kérdésekben, valamint a radikális baloldal által hirdetett „új Franciaország” koncepciójáról. A radikális jobb szerint ez az elképzelés szembeállítja az új generációt – amelynek jelentős része bevándorló hátterű – a régebbi francia származású lakossággal.
Pánikban a mérsékelt baloldal
A mérsékelt baloldalon Mélenchon erősödése riadalmat keltett, mivel szinte biztosra veszik, hogy nem lenne képes legyőzni a szélsőjobboldalt.
- A felmérések szerint Bardella támogatottsága egy Mélenchon elleni második fordulóban meghaladná a 70 százalékot.
- A Toluna–Harris Interactive kutatása 68 százalékos Bardella-győzelmet mutatott.
„Mélenchon a baloldal temetőjének királya akar lenni – mondta névtelenséget kérve egy szocialista párti tisztségviselő. – Ideje lenne végre összeszednünk magunkat.” A balközép azonban még soha nem tűnt ennyire megosztottnak. A Szocialista Párt múlt hónapban majdnem széthullott, amikor vezetésének egyharmada távozott az Olivier Faure pártelnök és Boris Vallaud közötti konfliktus miatt.
A baloldal egyik legerősebb potenciális jelöltje, Raphael Glucksmann európai parlamenti képviselő könyvbemutatóval és számos interjúval próbált lendületet venni, de kampányképességeivel kapcsolatban kétségek merültek fel, és rontotta helyzetét egy kiszivárgott belső feljegyzés is, amely szerint kerülnie kellene a szegényebb választók megszólítását.
Philippe is veszélyben
Nemcsak a mérsékelt baloldal aggódik. A jobbközép szintén nyomás alá került. A 2022-es elnökválasztás első fordulójában Mélenchon közel 22 százalékot szerzett. Ez most is elegendő lehetne a versenyben maradáshoz.
A legutóbbi Odoxa-felmérés szerint
- Bardella 32 százalékon áll,
- Philippe 17 százalékon,
- Mélenchon pedig 16 százalékon.
Philippe energiájának jelentős részét azonban jelenleg az köti le, hogy visszaverje Bruno Retailleau, a republikánusok vezetője, valamint a rendkívül aktív Attal kihívását. Attal múlt hónapban hivatalosan is bejelentette indulását.
Legutóbb a két politikus rivalizálása odáig fajult, hogy arról vitatkoztak: hajlandók lennének-e felállni egy asztalra, hogy nyomatékosítsák mondandójukat, illetve melyikük hasonlít jobban Jacques Chirac egykori elnökre. (Chirac politikai pályafutása során gyakran tett látványos, a néphez szóló gesztusokat, híres volt arról, hogy közvetlenül kommunikált az emberekkel, és néha valóban felállt egy asztalra vagy székre, hogy tömeghez beszéljen.)
Egy év, és jön a francia elnökválasztás
Attal és Philippe támogatói szerint végül megállapodás születik majd, és egyetlen jelölt mögé sorakoznak fel. A háttérben azonban vannak jelei annak, hogy ez korántsem lesz egyszerű. Attal egyik tanácsadója csütörtökön felvetette annak lehetőségét, hogy Attal akár a kampány végéig versenyben maradhat, ha a Mélenchon jelentette veszély csökken.
Philippe egyik szövetségese pedig így fogalmazott:
Úgy kell készülnünk, hogy talán egyikük sem fog visszalépni.
Az elnökválasztásig még kevesebb mint egy év van hátra, és egyelőre nagyon nem úgy néz ki, hogy a centrista pártok képesek lennének összefogni.