Széttuningolt Gripenekkel vadásznának az oroszokra: pislogni nem tudnak majd és vége
Ukrajna svéd Gripen vadászgépeket kapna Meteor nagy hatótávolságú levegő–levegő rakétákkal felszerelve. Elemzők szerint ezzel paritásba kerülhet Ukrajna harci képessége az orosz siklóbombákkal szemben – írta a Defense News a két ország csütörtöki bejelentésére hivatkozva.
Mint az országok a közleményükben írták, a Saab Gripen E típusú új repülőgépek tervezett ukrán beszerzésének részeként Svédország jövőre 16 régebbi Gripen C/D gépet kíván adományozni Ukrajnának. Svédország közölte, hogy a régebbi gépeket az MBDA Meteor rakétáival is felszerelhetik, ami lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy fenyegetést jelentsen azokra az orosz gépekre is, amelyek jelenleg kívül esnek a rövidebb hatótávolságú rakétákkal felszerelt F–16-osok és Mirage vadászgépek elérési távolságán.
Az ukrán védelmi minisztérium szerint Oroszország 2026-ban rekordmennyiségű siklóbombát vetett be. Ezek a bombák komoly kihívást jelentenek az ukrán védőknek, mert folyamatosan rombolják a front megerősített állásait. Az olyan repülőgépek, mint a Szuhoj Szu–34, a lőszereket a frontvonal mögül, biztonságos távolságból dobják le, ahol viszonylag védve vannak a légvédelemtől.
Egyelőre nem világos, hogy az adományozott Gripenek biztosan Meteor rakétákkal érkeznek-e. A 3,7 méter hosszú, 190 kilogrammos rakétát az elemzők széles körben a nyugati szolgálatban álló egyik legjobb látóhatáron túli levegő–levegő rakétának tartják.
Míg Pavlo Palisza dandártábornok, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője Facebookon arról számolt be, hogy a vadászgépek első szállítmánya Meteor rakétákkal érkezik, addig Pal Jonson svéd védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a Gripen C/D gépek „szállíthatók” ezekkel a rakétákkal.
Az orosz siklóbomba méltó ellenfele lehetne a Gripenekre felszerelt Meteor
A svéd védelmi minisztérium közölte, hogy az adományozás egy korszerű lőszerekből álló csomagot is tartalmazna, amely a Diehl IRIS–T rakétájából, a Raytheon AIM–120 fejlett közepes hatótávolságú levegő–levegő rakétájából, valamint a Meteorból állhat.
Ukrajna számára a Meteor egyértelmű előnyt adna a Gripennek a többi nyugati vadászgépével szemben.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Svédországban tartott sajtótájékoztatóján külön kiemelte, hogy a Meteorral felszerelt Gripen – amely képes lenne visszaszorítani az irányított légibombákat ledobó orosz gépeket – „nagyon fontos”.
A Meteorral felszerelt Gripen C lényegesen jobb esélyt kínál arra, hogy sikeresen lehessen elfogni a siklóbombákat az orosz frontvonal mögött 60–70 kilométerrel ledobó Szu–34-eseket, mint az AIM–120-szal felszerelt F–16-os vagy a MICA rakétával felszerelt Mirage 2000
– mondta Justin Bronk, a Royal United Services Institute légierővel foglalkozó vezető kutatója.
Bár a Meteor pontos hatótávolságára vonatkozó adatok nem nyilvánosak, Jussi Halmetoja, a Saab légi hadműveleti tanácsadója és nyugalmazott Gripen-pilóta korábban azt mondta, hogy a rakéta nagy sebességgel 200 kilométert is képes repülni.
Jonson szerint az ukrán pilóták és műszaki személyzet Gripenre történő kiképzése már folyamatban van, és ősszel további legénységet vonnak be.
Meteor rakétát több európai ország is rendelt
Svédország volt az első ország, amely 2016-ban rendszeresítette a Meteort Gripen-flottáján. A fegyvert az MBDA rakétagyártó fejlesztette egy hat országot – köztük Franciaországot és az Egyesült Királyságot – tömörítő konzorciumban. A Meteor az Eurofighter Typhoon és a Dassault Aviation Rafale vadászgépeken is szolgálatban áll.
Németország januárban rendelt további Meteor rakétákat, miután Svédország és Franciaország 2025-ben szintén újabb megrendeléseket adott le a rakétára. Franciaország és az Egyesült Királyság az év elején megállapodott egy közös, 12 hónapos tanulmány elkészítéséről a Meteor utódjának kifejlesztésére.
Mint a Világgazdaság beszámolt róla, a 16 használt C/D változat átadása 2027 elején indulhat, miután Ukrajna véglegesíti a vásárlási megállapodást és Svédország megkapja a szükséges exportengedélyeket. Ezzel tovább bővül Ukrajna nyugati vadászgépekből álló flottája, amely jelenleg amerikai F–16-osokból és francia Mirage 2000-esekből áll, de még mindig nem elégséges az orosz rakéta- és dróntámadások teljes elhárításához.
A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és az F változat.
Szakmai értékelések szerint a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.
Mindezt jól mutatja, hogy sok száz példányt gyártottak le és üzemeltetnek világszerte számos országban. A legújabb modellt, a Gripen E/F-et jelentősen felújították, és egyenrangú teljesítményt nyújt a Lockheed Martin F–35 Lightning II-vel.