Széttuningolt Gripenekkel vadásznának az oroszokra: pislogni nem tudnak majd és vége

Ukrajna svéd Gripen vadászgépeket kapna Meteor nagy hatótávolságú levegő–levegő rakétákkal felszerelve. Elemzők szerint ezzel paritásba kerülhet Ukrajna harci képessége az orosz siklóbombákkal szemben – írta a Defense News a két ország csütörtöki bejelentésére hivatkozva.

A Gripenek jövőre érkezhetnek az ukrán légierő kötelékébe / Fotó: TT News Agency via AFP

Mint az országok a közleményükben írták, a Saab Gripen E típusú új repülőgépek tervezett ukrán beszerzésének részeként Svédország jövőre 16 régebbi Gripen C/D gépet kíván adományozni Ukrajnának. Svédország közölte, hogy a régebbi gépeket az MBDA Meteor rakétáival is felszerelhetik, ami lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy fenyegetést jelentsen azokra az orosz gépekre is, amelyek jelenleg kívül esnek a rövidebb hatótávolságú rakétákkal felszerelt F–16-osok és Mirage vadászgépek elérési távolságán.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint Oroszország 2026-ban rekordmennyiségű siklóbombát vetett be. Ezek a bombák komoly kihívást jelentenek az ukrán védőknek, mert folyamatosan rombolják a front megerősített állásait. Az olyan repülőgépek, mint a Szuhoj Szu–34, a lőszereket a frontvonal mögül, biztonságos távolságból dobják le, ahol viszonylag védve vannak a légvédelemtől.

Egyelőre nem világos, hogy az adományozott Gripenek biztosan Meteor rakétákkal érkeznek-e. A 3,7 méter hosszú, 190 kilogrammos rakétát az elemzők széles körben a nyugati szolgálatban álló egyik legjobb látóhatáron túli levegő–levegő rakétának tartják.

Míg Pavlo Palisza dandártábornok, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője Facebookon arról számolt be, hogy a vadászgépek első szállítmánya Meteor rakétákkal érkezik, addig Pal Jonson svéd védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a Gripen C/D gépek „szállíthatók” ezekkel a rakétákkal.

Meteor rakéta / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az orosz siklóbomba méltó ellenfele lehetne a Gripenekre felszerelt Meteor

A svéd védelmi minisztérium közölte, hogy az adományozás egy korszerű lőszerekből álló csomagot is tartalmazna, amely a Diehl IRIS–T rakétájából, a Raytheon AIM–120 fejlett közepes hatótávolságú levegő–levegő rakétájából, valamint a Meteorból állhat.

Ukrajna számára a Meteor egyértelmű előnyt adna a Gripennek a többi nyugati vadászgépével szemben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Svédországban tartott sajtótájékoztatóján külön kiemelte, hogy a Meteorral felszerelt Gripen – amely képes lenne visszaszorítani az irányított légibombákat ledobó orosz gépeket – „nagyon fontos”.

A Meteorral felszerelt Gripen C lényegesen jobb esélyt kínál arra, hogy sikeresen lehessen elfogni a siklóbombákat az orosz frontvonal mögött 60–70 kilométerrel ledobó Szu–34-eseket, mint az AIM–120-szal felszerelt F–16-os vagy a MICA rakétával felszerelt Mirage 2000

– mondta Justin Bronk, a Royal United Services Institute légierővel foglalkozó vezető kutatója.