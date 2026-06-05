Rajtaütöttek a nagy hazai üdítőgyártón és hatalmas bírságot kapott

Mintegy 336 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Maspex Olympos Kft.-re, miután feltárta, hogy a vállalat nagykereskedelmi partnereinek előírta termékei minimális viszonteladási árát, ezzel korlátozva a piaci versenyt.

Több százmillió forintos bírságot kapott a Maspex Olympos Kft., miután a GVH szerint jogellenesen korlátozta a nagykereskedők árképzési szabadságát / Fotó: Verbau Kft. / Facebook

A GVH még 2022 végén indított versenyfelügyeleti eljárást a Magyarországon számos ismert üdítőital- és italmárkát forgalmazó társasággal szemben. A lengyel tulajdonú Maspex csoport hazai leányvállalata többek között

az Olympos,

a Kubu,

az Apenta,

a Figo,

a Topjoy,

a Nestea

és a Tiger

márkák magyarországi forgalmazója.

A versenyhatóság figyelme egy korábbi ágazati vizsgálat során irányult a cégre. A GVH az italforgalmazási szektor kedvezményrendszereit és szerződéses gyakorlatait elemezve észlelte, hogy a vállalat egyes megállapodásaiban meghatározhatta partnerei számára a termékek legalacsonyabb értékesítési árát.

A vizsgálat megállapította, hogy a Maspex Kft. szerződéses formában írta elő nagykereskedelmi partnereinek az általa gyártott vagy forgalmazott alkoholos és alkoholmentes italok ajánlott minimum árait.

Emellett rendszeresen akciós árlistákat is küldött partnereinek, amelyekben felhívta a figyelmet arra, hogy az ott szereplő árszint alá ne menjenek. Ha mégis alacsonyabb árat alkalmaztak volna, azt a vállalat szerint nem a konkrét ár feltüntetésével, hanem olyan marketingkifejezésekkel kellett volna reklámozniuk, mint a „TOP ÁR” vagy a „BOMBA ÁR”.

A GVH Versenytanácsa szerint a vállalat ezzel egységes és folyamatos versenykorlátozó magatartást tanúsított, megsértve mind a magyar, mind az európai uniós versenyjogi szabályokat. Az eljárás során a cég együttműködött a hatósággal, és egyezségi eljárás keretében elismerte a jogsértést, ami a bírság mértékének meghatározásakor enyhítő körülménynek számított.

Ennek eredményeként a versenyhatóság 335,95 millió forintos bírságot szabott ki a vállalatra. A Maspex emellett további két évig köteles fenntartani azt a megfelelési programot, amelyet már az eljárás megindítását követően bevezetett.