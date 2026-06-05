Rajtaütöttek a nagy hazai üdítőgyártón és hatalmas bírságot kapott
Mintegy 336 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Maspex Olympos Kft.-re, miután feltárta, hogy a vállalat nagykereskedelmi partnereinek előírta termékei minimális viszonteladási árát, ezzel korlátozva a piaci versenyt.
A GVH még 2022 végén indított versenyfelügyeleti eljárást a Magyarországon számos ismert üdítőital- és italmárkát forgalmazó társasággal szemben. A lengyel tulajdonú Maspex csoport hazai leányvállalata többek között
- az Olympos,
- a Kubu,
- az Apenta,
- a Figo,
- a Topjoy,
- a Nestea
- és a Tiger
márkák magyarországi forgalmazója.
A versenyhatóság figyelme egy korábbi ágazati vizsgálat során irányult a cégre. A GVH az italforgalmazási szektor kedvezményrendszereit és szerződéses gyakorlatait elemezve észlelte, hogy a vállalat egyes megállapodásaiban meghatározhatta partnerei számára a termékek legalacsonyabb értékesítési árát.
A vizsgálat megállapította, hogy a Maspex Kft. szerződéses formában írta elő nagykereskedelmi partnereinek az általa gyártott vagy forgalmazott alkoholos és alkoholmentes italok ajánlott minimum árait.
Emellett rendszeresen akciós árlistákat is küldött partnereinek, amelyekben felhívta a figyelmet arra, hogy az ott szereplő árszint alá ne menjenek. Ha mégis alacsonyabb árat alkalmaztak volna, azt a vállalat szerint nem a konkrét ár feltüntetésével, hanem olyan marketingkifejezésekkel kellett volna reklámozniuk, mint a „TOP ÁR” vagy a „BOMBA ÁR”.
A GVH Versenytanácsa szerint a vállalat ezzel egységes és folyamatos versenykorlátozó magatartást tanúsított, megsértve mind a magyar, mind az európai uniós versenyjogi szabályokat. Az eljárás során a cég együttműködött a hatósággal, és egyezségi eljárás keretében elismerte a jogsértést, ami a bírság mértékének meghatározásakor enyhítő körülménynek számított.
Ennek eredményeként a versenyhatóság 335,95 millió forintos bírságot szabott ki a vállalatra. A Maspex emellett további két évig köteles fenntartani azt a megfelelési programot, amelyet már az eljárás megindítását követően bevezetett.
A GVH hangsúlyozta: a viszonteladási ármegkötés – nemzetközi nevén Resale Price Maintenance (RPM) – a versenyjog egyik legsúlyosabb megsértésének számít. Az ilyen megállapodások korlátozzák a kereskedők árképzési szabadságát, csökkentik az árversenyt, és végső soron magasabb fogyasztói árakhoz vezethetnek.
A hatóság szerint a jogsértés akkor is megvalósulhat, ha a minimális árak csak a szerződésekben jelennek meg, és a gyakorlatban nem minden esetben érvényesülnek.
Már önmagában az ilyen kikötések is visszatarthatják a kereskedőket az árcsökkentéstől, mivel tartanak a szerződésszegés következményeitől, vagy arra számítanak, hogy versenytársaik sem térnek el az előírt árszinttől. Ezért az ilyen gyakorlatokat a versenyhatóság különösen szigorúan szankcionálja.