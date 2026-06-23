Megszólalt a vagyonvisszaszerzési hivatalról Hadházy Ákos – elárulta, pályázik-e a vezetésére

„Tegnap több újságíró kérdezett arról, hogy fogok-e pályázni a vagyonvisszaszerző hivatal élére és hogy mi a véleményem a tervezett hatóságról. Azt mondtam nekik, hogy ehhez látni kell az új hivatalról szóló törvénytervezet szövegét. Este ez felkerült a kormány oldalára” – írta kedd reggeli Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

Hadházy Ákos nem lesz a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal vezetője / Fotó: Polyák Attila

A politikus arról számolt be, hogy nem pályázhat a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal vezetésére, mivel:

csak tizenhat év szakmai tapasztalata van,

a tervezet által előírt jogi vagy pénzügyi végzettséggel sem rendelkezik,

ráadásul a Magyar Péter vezette kormány szerint kizáró ok az is, hogy országgyűlési képviselő volt korábban.

Továbbra is figyeli a korrupciót Hadházy Ákos

„A tervezet alapján a leendő hatóság nagyon komoly jogköröket és eszközöket kap. Ha a leendő elnök valóban független , kellően bátor és elszánt lesz, komoly eredményeket érhet el. Hogy ez így lesz-e, az hamar kiderül abból, hogy Orbán, Lázár, Rogán, Nagy Márton és Szijjártó meddig maradnak szabadlábon” – írta optimistán a korábbi országgyűlési képviselő.

„Ezzel a törvénytervezettel ugyan véglegessé vált, hogy az új kormány nem számít a munkámra, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogom figyelemmel kísérni a korrupció és az ellene folyó munka alakulását. Persze csak annyira, amennyire az állatorvosi munkám engedi és amennyire szükséges lesz” – zárta sorait Hadházy Ákos.