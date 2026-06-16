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Történelmi pillanat: bemutatták az új félelmetes harckocsit, amivel Európa szembeszállna Vlagyimir Putyinnal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bemutatták a Capint nevű új harckocsit, amely a francia hadsereg Leclerc tankjainak leváltására szolgálhat. Párizs szerint a jövő harckocsijának fejlesztése mintegy tízéves késésben van.
VG
2026.06.16, 09:28
Frissítve: 2026.06.16, 09:41

A KNDS hadiipari vállalat bemutatta a Capint nevű új harckocsit, amely a francia hadsereg Leclerc tankjainak leváltására szolgálhat még azelőtt, hogy megvalósulna a német–francia fejlesztésű MGCS (Main Ground Combat System) program. 

harckocsi
Történelmi pillanat: bemutatták az új félelmetes harckocsit, amivel Európa szembeszállna Vlagyimir Putyinnal / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Handelsblatt cikke szerint a cég a párizsi Eurosatory hadiipari kiállításon közölte, hogy a Capint célja a francia páncélos képességek megerősítése és az MGCS-program előkészítése.

A közös német–francia harckocsiprojekt jövőjét bizonytalanság övezi, különösen azt követően, hogy meghiúsult a két ország közös harci repülőgép-fejlesztése, az FCAS.

Az MGCS célja, hogy 2040-re leváltsa a Leopard 2 és a Leclerc harckocsikat egy új, több platformot integráló szárazföldi harcrendszerrel.

Catherine Vautrin francia védelmi miniszter szerint azonban a program jelentős késésben van. 

A Les Échos című lapnak nyilatkozva úgy fogalmazott: „A jövő harckocsija tíz évet csúszott, ennyit nem várhatunk.” Hozzátette, hogy egy új fejlesztésű, magas szintű hálózati képességekkel rendelkező átmeneti harckocsin dolgoznak, amelynek finanszírozását a katonai programtörvény biztosítja.

A KNDS a német Krauss-Maffei Wegmann és a francia Nexter összeolvadásával jött létre. Eközben a német oldalon a Rheinmetall és a KNDS Deutschland is dolgozik egy átmeneti megoldáson: egy új harckocsin, amelyet a szaklapok gyakran nem hivatalosan „Leopard 3”-ként emlegetnek. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a cseh CSG és a török FNSS új közepes harckocsit mutatott be Pozsonyban. 

A CFL-120 Karpat a nehézharckocsiknál könnyebb, gyorsabban telepíthető és olcsóbban fenntartható alternatívát kínálhat a NATO keleti szárnyának védelmére. 

A tank fejlesztésénél már az ukrajnai háború tapasztalatai is megjelentek: a hangsúlyt a mobilitásra, a gyors átcsoportosíthatóságra, a logisztikai fenntarthatóságra és nem utolsósorban a katonák életének védelmére helyezték.

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