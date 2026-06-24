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hőség
harmadfokú hőségriasztás
kamionstop

Azonnali döntést hoztak Vitézy Dávidék a harmadfokú hőségriasztás miatt: változás lép életbe a hétvégén a magyar utakon – erre készüljön, aki elindul

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Rendkívüli intézkedést jelentettek be a hétvégére a várható extrém hőség miatt. A kamionstop szabályain ideiglenesen módosítanak, így a nehézgépjárművek a megszokottnál hosszabb ideig közlekedhetnek az utakon a harmadfokú hőségriasztás miatt. A változás nemcsak a fuvarozókat érinti, hanem az autósoknak is érdemes felkészülniük a hétvégi forgalom átalakulására.
VG
2026.06.24, 20:30

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot. Eredetileg 2026. június 27-én, szombaton 22 órától június 28-án, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben a nehézgépjárműveket érintő korlátozás. 

Azonnali döntést hoztak Vitézy Dávidék a harmadfokú hőségriasztás miatt: változás lép életbe a hétvégén a magyar utakon – erre készüljön, aki elindul
Azonnali döntést hoztak Vitézy Dávidék a harmadfokú hőségriasztás miatt: változás lép életbe a hétvégén a magyar utakon – erre készüljön, aki elindul / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ezen változtat most a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, és 2026. június 27-én, szombaton 22 órától másnap, azaz június 28-án, vasárnap reggel 6 óráig feloldja a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén kizárólag 2026. június 28., vasárnap 6-22 óra között lesz érvényben kamionstop az érintett járműveknek.

A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását 

  • a rugalmasabb forgalomszervezés, 
  • ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, 
  • a szállított áruk minőségének megőrzése, 
  • az árukárok megelőzése, 
  • valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja.

A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű-vezetőknek javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát – különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra –, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról.

A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb, déli órákban történő utazást.

A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket egyaránt megterheli: csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő, ezért a minisztérium mindenkitől fokozott figyelmet, türelmet és körültekintést kér az utakon. A közlekedők számára javasolt indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről és az esetleges korlátozásokról az utinform.hu oldalon.

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