Megszólalt az egészségügyi miniszter, ezért váltották le valójában Győrfi Pált: kiderült, miért nem maradhat a mentőszolgálat szóvivője – „A szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen”

Győrfi Pál kommunikációs igazgatói szerepkörből történő távozása nem pusztán személyi változás, hanem egy korszak lezárásának lehetősége is lehet az Országos Mentőszolgálatnál – erről írt Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Megszólalt Hegedűs Zsolt, ezért váltották le valójában Győrfi Pált / Fotó: Hegedűs Zsolt / Facebook

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Győrfi Pál nem csupán a mentőszolgálat legismertebb arca volt, hanem hosszú éveken keresztül az intézmény kommunikációs igazgatójaként is meghatározó szerepet játszott abban, miként jelent meg a szervezet a nyilvánosság előtt.

Kedden az Országos Mentőszolgálat új szóvivőt nevezett ki: Constantinovits Miklós megbízott főigazgató döntése alapján a feladatot mától Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el.

Hegedűs szerint a mentés olyan közszolgáltatás, ahol a hibák, a szervezési problémák vagy a késlekedések akár emberéletekben mérhető következményekkel járhatnak.

Éppen ezért úgy véli, a mentőszolgálat kommunikációjának elsődleges feladata nem az intézmény mindenáron történő védelme, hanem a szakmaiság, az átláthatóság és a közbizalom erősítése.

A miniszter szerint a hibák elhallgatása vagy a túlzott intézményi önvédelem hosszú távon éppen azt a bizalmat rombolja, amelynek megőrzése minden egészségügyi intézmény alapvető érdeke.

Megfogalmazása szerint a lakosság nem tökéletes rendszereket vár el, hanem olyan intézményeket, amelyek képesek szembenézni saját hibáikkal, tanulnak azokból, és nyíltan kommunikálják a szükséges változtatásokat.

Hegedűs Zsolt bejegyzésében külön kitért Szűcs Brigittára, aki szerinte lehetőséget jelenthet egy új kommunikációs szemlélet meghonosítására.

Úgy fogalmazott, hogy egy új szereplő önmagában még nem jelent garanciát a változásra, ugyanakkor esélyt adhat arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja a jövőben inkább magyarázzon és feltárjon, mintsem védekezzen vagy elhallgasson problémákat.

Hegedűs Zsolt szerint a valódi fordulathoz nem elegendő vezetőket cserélni vagy szervezeti átalakításokat végrehajtani.

Szükség van egy olyan egészségügyi kultúrára is, amely a transzparenciára, a betegbiztonságra, a szakmai alázatra és a hibák őszinte feldolgozására épül.