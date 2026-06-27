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hőségriadó
hőkupola
Nyugat-Európa
melegrekord
halálos áldozat

Pokoli időjárás söpör végig Európán: 40 fok feletti rekordokat hozhat a hőkupola, amely már halálos áldozatokat is követelt – Magyarországot is elérte az afrikai forróság

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A hétvége során Magyarország is az afrikai eredetű forróság útjába kerül. A hőkupola egyre keletebbre vándorol, amely Nyugat-Európában már emberéleteket követelt és megbénította a mindennapokat.
VG
2026.06.27, 09:44

Rekordokat döntő hőség sújtja Európát, amely Franciaországtól Nagy-Britannián át már Közép-Európa felé tart. A rendkívüli időjárásnak már halálos áldozatai vannak, miközben Magyarországon is 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre készülhetünk, hogy fölénk kerül a hőkupola.

Heatwave in Dortmund hőkupola
Egyre keletebbre vándorol az a hőkupola, amely Nyugat-Európában már emberéleteket követelt és megbénította a mindennapokat / Fotó: Anadolu via AFP

Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán: Franciaországban, Nagy-Britanniában és Svájcban már történelmi júniusi melegrekordok dőltek meg, miközben a forróság most Németország, Lengyelország, Közép-Európa és a Balkán felé vonul. 

A kontinens egyes részein a hőmérséklet 18 fokkal haladja meg az ilyenkor megszokott értékeket, több helyen pedig 40 fok feletti csúcsokat mérnek.

A hőségnek már halálos áldozatai vannak. Franciaországban négy kisgyermek vesztette életét, elsősorban olyan esetek során, amikor gyermekeket forró autóban hagytak. Emellett több mint 55 ember fulladt vízbe, miközben a kórházak túlterheltek, a mentőszolgálatok pedig rendkívüli nyomás alatt dolgoznak.

Több rendezvényt lemondtak, iskolák zártak be, a vasúti közlekedést pedig több országban is korlátozni kellett.

Nyugat-Európát már letarolta a hőkupola

Nagy-Britanniában három egymást követő napon is megdőlt a júniusi melegrekord, Londonban és Délkelet-Angliában pedig a legmagasabb szintű hőségriasztás volt érvényben. A rendkívüli meleg miatt több mint ezer iskola részben vagy teljesen bezárt, miközben a tűzoltók erdőtüzekkel küzdenek, az áramszolgáltatók pedig a megnövekedett energiaigény miatt figyelmeztettek.

Most Közép-Európa kerül a forró légtömeg útjába. Németországban és Lengyelországban hétvégén már 40 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A német vasúttársaság ingyenes jegylemondást biztosít az utasoknak, mert a sínek deformálódhatnak, az utak burkolata pedig több helyen már felrepedt a hőség miatt. A frankfurti Ironman Európa-bajnokság útvonalát is lerövidítették a veszélyes időjárás miatt.

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Az elmúlt napok kánikulája a hétvégén tovább fokozódik. A MÁV számos fontos dologra hívta fel a Balatonra utazók figyelmét. A vasúttársaság vizet oszt és párakapukat is felszerelt.

A szakértők szerint a rendkívüli hőséget egyszerre három meteorológiai jelenség okozza:

  • egy tartós hőkupola;
  • a Szaharából érkező forró légtömeg;
  • és az úgynevezett omegablokk. 

Ez utóbbi hosszú időre ugyanazon térség fölött tartja a forró levegőt, ezért a lehűlés és a csapadék kialakulásának is kicsi az esélye. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója az Indexnek nyilatkozva elmondta, hogy 

a hétvégén Magyarországot is eléri a hőhullám, helyenként 40-42 fokos csúcshőmérséklet sem kizárt, miközben keddig számottevő csapadék nem várható. 

A hónapok óta tartó szárazság tovább növeli a mezőgazdaságra, a vízkészletekre és az emberek szervezetére nehezedő terhelést.

A kutatók egyetértenek abban, hogy bár a hőkupolák természetes meteorológiai jelenségek, az emberi tevékenység okozta klímaváltozás jelentősen felerősíti hatásukat. A jelenlegihez hasonló szélsőséges hőhullámok egyre gyakoribbak és intenzívebbek lesznek, a szakértők szerint pedig néhány évtizeden belül a most rendkívülinek számító 40 fok körüli nyári csúcshőmérsékletek Magyarország jelentős részén akár megszokottnak is számíthatnak.

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