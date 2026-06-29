Egész Európában tombol a hőség, Franciaországban már ezren haltak meg az extrém meleg miatt – lelassítják a közlekedést, hazaküldik a dolgozókat, osztják az ivóvizet
A hőhullám már nem csupán Dél-Európát érinti, hanem gyakorlatilag az egész kontinenst. Franciaországtól Németországon át Olaszországig rekordokat dönt a forróság, miközben az egészségügy, a közlekedés és az energiarendszerek is egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. Magyarországon is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, de a kontinens több országában még ennél is súlyosabb a helyzet.
Franciaországban már a halálesetek száma is megugrott
A legsúlyosabb helyzet jelenleg Franciaországban alakult ki. A francia közegészségügyi hatóság előzetes becslése szerint a június 20-án kezdődött hőhullám következtében már mintegy ezerrel többen haltak meg a vártnál, és a szakemberek szerint ez a szám még tovább emelkedhet, mivel a rendkívüli meleg egészségügyi következményei gyakran csak napokkal később jelentkeznek. A legtöbb áldozat az idősek közül került ki, ugyanakkor a hatóságok hangsúlyozzák, hogy a hőség minden korosztály számára veszélyes lehet.
Az ország több térségében 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet, egyes helyeken pedig történelmi júniusi rekordok is megdőltek.
A rendkívüli meleg miatt a sürgősségi osztályokra egyre több hőgutával, kiszáradással és keringési panaszokkal küzdő beteget szállítottak. Több önkormányzat hűtött közösségi helyiségeket nyitott meg, miközben a lakosságot folyamatosan arra figyelmeztetik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban.
A hőség az energiatermelést is érinti. Franciaország villamosenergia-termelésének jelentős részét atomerőművek adják, amelyek hűtéséhez folyóvizet használnak. A folyók felmelegedése miatt azonban több erőmű teljesítményét is vissza kellett fogni, hogy a kibocsátott hűtővíz ne veszélyeztesse tovább a vízi élővilágot. Ez jól mutatja, hogy a hőhullám már messze nem csupán egészségügyi probléma, hanem az ország kritikus infrastruktúráját is érinti.
Németországban már az infrastruktúra is károsodik
Németországban a hőség elsősorban a közlekedési infrastruktúrát teszi próbára. Több autópályán a burkolat deformálódott, egyes szakaszokon az aszfalt felpúposodott, ezért sebességkorlátozásokat vezettek be. A vasúttársaságok szintén óvintézkedéseket rendeltek el, mivel
a sínek extrém felmelegedése növeli a meghibásodások és a pályaelhajlások kockázatát.
A magas hőmérséklet miatt több tartományban rendkívül magas az erdőtüzek kockázata is. A tűzoltóságok megerősített készültségben dolgoznak, miközben a meteorológusok szerint a következő napokban csak lassú enyhülés várható. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a német infrastruktúra jelentős része még mindig nem az ilyen tartós, 40 fok körüli hőmérsékletekre készült, ezért az extrém időjárási események egyre gyakrabban okozhatnak hasonló fennakadásokat.
Olaszországban vörös riasztás alatt élnek milliók
Olaszországban továbbra is a legmagasabb fokozatú, vörös hőségriasztás van érvényben számos nagyvárosban. Róma, Milánó, Firenze, Bologna, Velence és több más település is az érintett térségek közé tartozik, ahol a nappali hőmérséklet tartósan megközelíti vagy meghaladja a 40 Celsius-fokot. A hatóságok elsősorban
- az időseknek,
- a kisgyermekes családoknak
- és a krónikus betegeknek javasolják, hogy a legmelegebb órákban maradjanak klimatizált helyiségekben.
A rendkívüli szárazság a mezőgazdaság számára is komoly kihívást jelent. Az ország északi részén a Pó vízgyűjtő területén tovább romlik a helyzet, ami az öntözést és az élelmiszer-termelést is nehezíti. A turizmus ugyan továbbra is erős, de több városban már külön intézkedésekkel próbálják biztosítani az ivóvízellátást és a hűtési lehetőségeket a látogatók számára. A szakértők szerint a mediterrán térségben az ilyen extrém nyári időszakok egyre gyakoribbá válhatnak.
Spanyolország továbbra sem lélegezhet fel
Spanyolországban ugyan néhány térségben átmenetileg mérséklődött a hőség, az ország jelentős részén továbbra is extrém magas hőmérsékleteket mérnek. Különösen Andalúziában és a belső területeken fordulnak elő 40 fok feletti értékek, miközben az éjszakai lehűlés is minimális, ami tovább növeli az egészségügyi kockázatokat. A meteorológiai szolgálat szerint ez jelentősen megterheli az emberi szervezetet, hiszen a szervezetnek éjszaka sincs lehetősége regenerálódni.
A hőség miatt továbbra is magas az erdőtüzek veszélye, ezért több régióban fokozott készültség van érvényben. Az egészségügyi hatóságok folyamatosan figyelmeztetik a lakosságot a megfelelő folyadékbevitelre és a napsugárzás kerülésére, miközben a helyi önkormányzatok hűsítőpontokat nyitottak a leginkább veszélyeztetett településeken. A szakemberek szerint Spanyolország az egyik olyan európai ország, ahol a klímaváltozás hatásai már most látványosan megjelennek a nyári hőhullámok gyakoriságában és intenzitásában.
Magyarországon is rendkívüli intézkedések léptek életbe
Magyarországon szombat óta harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Több helyen már délelőtt elérte a hőmérséklet a 30 Celsius-fokot, napközben pedig 34 és 39 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérnek. Az országos tisztifőorvos szerint a tartós forróság különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre és a szabadban dolgozókra jelent komoly egészségügyi kockázatot.
A rendkívüli hőség miatt a MÁV és a GYSEV több vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be,
hogy csökkentse a felmelegedett sínek okozta meghibásodások kockázatát. A forgalmasabb állomásokon ivóvizet osztanak az utasoknak, miközben a Magyar Közút is készenlétben áll arra az esetre, ha az autópályákon kialakuló torlódások miatt vízosztásra lenne szükség.
A hőség a vízellátást is próbára teszi. Több mint száz településen különböző vízkorlátozások vannak érvényben, Orfű magasabban fekvő részein pedig időszakos nyomáscsökkenés és vízhiány is előfordul. Emellett továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, miközben a katasztrófavédelem naponta több tucat vegetációtüzet olt országszerte.
Már a gazdaság is megérzi a hőhullámot
A rendkívüli meleg ugyanakkor már nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kihívást is jelent Európa számára. A hőhullám egyszerre növeli a villamosenergia-igényt, lassítja a közlekedést és egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdaságra is. Több országban az utak, a vasút és az energiarendszer is a teljesítőképessége határára került. A szakértők szerint az egyre gyakoribb extrém hőhullámok miatt Európának hosszabb távon is alkalmazkodnia kell az új éghajlati viszonyokhoz.