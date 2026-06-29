A hőhullám már nem csupán Dél-Európát érinti, hanem gyakorlatilag az egész kontinenst. Franciaországtól Németországon át Olaszországig rekordokat dönt a forróság, miközben az egészségügy, a közlekedés és az energiarendszerek is egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. Magyarországon is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, de a kontinens több országában még ennél is súlyosabb a helyzet.

Egész Európában tombol a hőség, Franciaországban már ezren haltak meg az extrém meleg miatt – lelassítják a közlekedést, hazaküldik a dolgozókat, osztják az ivóvizet / Fotó: Hans Lucas via AFP

Franciaországban már a halálesetek száma is megugrott

A legsúlyosabb helyzet jelenleg Franciaországban alakult ki. A francia közegészségügyi hatóság előzetes becslése szerint a június 20-án kezdődött hőhullám következtében már mintegy ezerrel többen haltak meg a vártnál, és a szakemberek szerint ez a szám még tovább emelkedhet, mivel a rendkívüli meleg egészségügyi következményei gyakran csak napokkal később jelentkeznek. A legtöbb áldozat az idősek közül került ki, ugyanakkor a hatóságok hangsúlyozzák, hogy a hőség minden korosztály számára veszélyes lehet.

Az ország több térségében 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet, egyes helyeken pedig történelmi júniusi rekordok is megdőltek.

A rendkívüli meleg miatt a sürgősségi osztályokra egyre több hőgutával, kiszáradással és keringési panaszokkal küzdő beteget szállítottak. Több önkormányzat hűtött közösségi helyiségeket nyitott meg, miközben a lakosságot folyamatosan arra figyelmeztetik, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban.

A hőség az energiatermelést is érinti. Franciaország villamosenergia-termelésének jelentős részét atomerőművek adják, amelyek hűtéséhez folyóvizet használnak. A folyók felmelegedése miatt azonban több erőmű teljesítményét is vissza kellett fogni, hogy a kibocsátott hűtővíz ne veszélyeztesse tovább a vízi élővilágot. Ez jól mutatja, hogy a hőhullám már messze nem csupán egészségügyi probléma, hanem az ország kritikus infrastruktúráját is érinti.

Németországban már az infrastruktúra is károsodik

Németországban a hőség elsősorban a közlekedési infrastruktúrát teszi próbára. Több autópályán a burkolat deformálódott, egyes szakaszokon az aszfalt felpúposodott, ezért sebességkorlátozásokat vezettek be. A vasúttársaságok szintén óvintézkedéseket rendeltek el, mivel

a sínek extrém felmelegedése növeli a meghibásodások és a pályaelhajlások kockázatát.

A magas hőmérséklet miatt több tartományban rendkívül magas az erdőtüzek kockázata is. A tűzoltóságok megerősített készültségben dolgoznak, miközben a meteorológusok szerint a következő napokban csak lassú enyhülés várható. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a német infrastruktúra jelentős része még mindig nem az ilyen tartós, 40 fok körüli hőmérsékletekre készült, ezért az extrém időjárási események egyre gyakrabban okozhatnak hasonló fennakadásokat.