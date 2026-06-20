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Itt a nyár első hőhulláma: életbe lépett Magyarországon a vörös kód – figyelmeztetést adott ki a miniszter

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A nagy melegre való tekintettel életbe lépett ma hajnaltól a vörös kód – jelentette be a szociális és családügy miniszter. A következő napokban 37-38 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála. Azonban fontos tudni, a vörös kód nem egyenlő a meteorológiai vörös riasztással.
Járdi Roland
2026.06.20, 12:37

Szombat hajnaltól életbe lépett Magyarországon a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani – ezt közölte a Facebook oldalán Kátai-Németh Vilmos, szociális- és családügyi miniszter.

vörös kód
Itt a nyár első hőhulláma: életbe lépett Magyarországon a vörös kód – figyelmeztetést adott ki a miniszter Fotó: Shutterstock

A tárcavezető a közösségi oldalára feltöltött vidójában azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve.

A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre 

– fogalmazott. Egyúttal azt kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat.

A vörös kód célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Azonban nem árt tudni, a vörös kód nem egyelő a meteorológiai vörös riasztással. A meteorológiai vörös riasztás az időjárási veszélyt jelzi, míg a szociális vörös kód a veszélyeztetett emberek ellátására vonatkozó rendkívüli intézkedés.

Az előrejelzések szerint a következő napokban 37-38 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála. 

Lehűlésre egyelőre kicsi az esély, a jövő héten végig 33-34 fok körüli maximumok várhatóak. Nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is kánikulát hozott a nyár első hónapja.

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