Szombat hajnaltól életbe lépett Magyarországon a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani – ezt közölte a Facebook oldalán Kátai-Németh Vilmos, szociális- és családügyi miniszter.

Itt a nyár első hőhulláma: életbe lépett Magyarországon a vörös kód – figyelmeztetést adott ki a miniszter Fotó: Shutterstock

A tárcavezető a közösségi oldalára feltöltött vidójában azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve.

A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre

– fogalmazott. Egyúttal azt kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat.

A vörös kód célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Azonban nem árt tudni, a vörös kód nem egyelő a meteorológiai vörös riasztással. A meteorológiai vörös riasztás az időjárási veszélyt jelzi, míg a szociális vörös kód a veszélyeztetett emberek ellátására vonatkozó rendkívüli intézkedés.

Az előrejelzések szerint a következő napokban 37-38 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.

Lehűlésre egyelőre kicsi az esély, a jövő héten végig 33-34 fok körüli maximumok várhatóak. Nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is kánikulát hozott a nyár első hónapja.