Kijött a brüsszeli ukáz: csak olyan felvételek készülhetnek, ami a „jó oldalt" mutatja be – kiderült, mi van a tiltólistán, ezt nehéz lesz feldolgozni

Egy a tagállamoknak a hónap elején küldött iránymutatás szerint az Európai Unió Tanácsa júliustól közösségimédia-tartalomgyártókat is beengedne a brüsszeli csúcstalálkozók és egyes miniszteri ülések helyszínére, hogy saját csatornáikon mutassák be az eseményeket, persze csak akkor, ha elfogadják az "Európai Unió közös értékeit", az influenszerek részvételéről pedig a tagállamok dönthetnének – írja a Politico.

Az influenszerből lett ciprusi európai parlamenti képviselő, Fidias Panayiotou sem kaphatná meg a szükséges akkreditációt a tervezet szerint. / Fotó: AFP

Az unióval szemben kritikus influenszerek eleve ki vannak zárva

Az iránymutatás szerint a kiválasztott influenszereknek jelentős közönséggel kell rendelkezniük, korábban pedig rendszeresen kellett foglalkozniuk politikai, különösen uniós témákkal. Kizáró oknak számítana,

ha valaki az EU értékeivel ellentétes nézeteket tett közzé,

vagy hosszabb ideje nagyvállalatokkal működik együtt reklámcélú partnerségekben,

illetve a program résztvevői nem kapnának díjazást sem tevékenységükért.

Kizáró ok lenne a politikai tisztség, illetve az is, ha valaki politikai szerepre készülne, ami azt jelenti, hogy az influenszerből lett ciprusi európai parlamenti képviselő, Fidias Panayiotou sem kaphatná meg a szükséges akkreditációt.

A tartalomgyártók jelenléte alááshatja a hagyományos média munkáját

A Nemzetközi Sajtószövetség (API) a program májusi bejelentését követően kiadott közleményében komoly aggályokat fogalmazott meg a tervvel kapcsolatban.

Véleményük szerint az influenszerek finanszírozási háttere kevésbé átlátható, miközben a hagyományos sajtó munkáját szigorú etikai szabályok mellett végzi.

Ráadásul úgy látják, a tartalomgyártók jelenléte alááshatja a tanács üléseiről tudósító klasszikus média munkáját.

Egyúttal hangsúlyozták azt is, az az alapvető tény változatlan marad, hogy a sajtótájékoztatókon és csúcstalálkozókon részt vevő influenszereknek nem kell nyilvánosságra hozniuk, hogy ki fizeti őket” Hozzátették: „ezzel szemben az EU-akkreditált újságíróktól elvárják, hogy ne fogadjanak el fizetséget azért, hogy szép történeteket írjanak, ezt valahogy úgy hívják, hogy újságírói etika.”