Kijött a brüsszeli ukáz: csak olyan felvételek készülhetnek, ami a „jó oldalt" mutatja be – kiderült, mi van a tiltólistán, ezt nehéz lesz feldolgozni
Egy a tagállamoknak a hónap elején küldött iránymutatás szerint az Európai Unió Tanácsa júliustól közösségimédia-tartalomgyártókat is beengedne a brüsszeli csúcstalálkozók és egyes miniszteri ülések helyszínére, hogy saját csatornáikon mutassák be az eseményeket, persze csak akkor, ha elfogadják az "Európai Unió közös értékeit", az influenszerek részvételéről pedig a tagállamok dönthetnének – írja a Politico.
Az unióval szemben kritikus influenszerek eleve ki vannak zárva
Az iránymutatás szerint a kiválasztott influenszereknek jelentős közönséggel kell rendelkezniük, korábban pedig rendszeresen kellett foglalkozniuk politikai, különösen uniós témákkal. Kizáró oknak számítana,
- ha valaki az EU értékeivel ellentétes nézeteket tett közzé,
- vagy hosszabb ideje nagyvállalatokkal működik együtt reklámcélú partnerségekben,
illetve a program résztvevői nem kapnának díjazást sem tevékenységükért.
Kizáró ok lenne a politikai tisztség, illetve az is, ha valaki politikai szerepre készülne, ami azt jelenti, hogy az influenszerből lett ciprusi európai parlamenti képviselő, Fidias Panayiotou sem kaphatná meg a szükséges akkreditációt.
A tartalomgyártók jelenléte alááshatja a hagyományos média munkáját
A Nemzetközi Sajtószövetség (API) a program májusi bejelentését követően kiadott közleményében komoly aggályokat fogalmazott meg a tervvel kapcsolatban.
Véleményük szerint az influenszerek finanszírozási háttere kevésbé átlátható, miközben a hagyományos sajtó munkáját szigorú etikai szabályok mellett végzi.
Ráadásul úgy látják, a tartalomgyártók jelenléte alááshatja a tanács üléseiről tudósító klasszikus média munkáját.
Egyúttal hangsúlyozták azt is, az az alapvető tény változatlan marad, hogy a sajtótájékoztatókon és csúcstalálkozókon részt vevő influenszereknek nem kell nyilvánosságra hozniuk, hogy ki fizeti őket” Hozzátették: „ezzel szemben az EU-akkreditált újságíróktól elvárják, hogy ne fogadjanak el fizetséget azért, hogy szép történeteket írjanak, ezt valahogy úgy hívják, hogy újságírói etika.”
Erre reagálva az Európai Unió Tanácsának szóvivője hangsúlyozta, hogy a tartalomgyártókat végig kísérni fogják, és sem akkreditáció, sem hozzáférés szempontjából nem fogják őket újságíróként kezelni.