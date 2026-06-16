Magyar Péter üzenete után lépett az ÁSZ-elnök: bíróság dönthet az Integritás Hatóság vezetőjének sorsáról

Komoly fordulat történt az Integritás Hatóság elnökének ügyében: Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke kedden keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken, amelyben kezdeményezi Bíró Ferenc Pál jogviszonyának megszüntetését.

A lépést közvetlenül azután tette meg, hogy az ügyészség vádiratot nyújtott be az Integritás Hatóság elnöke ellen több bűncselekmény miatt / Fotó: Lakatos Péter

Az ÁSZ közlése szerint a lépés az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján történt. A kereset benyújtásával a bíróság elé került annak kérdése, hogy Bíró Ferenc Pál továbbra is betöltheti-e tisztségét.

Célkeresztbe került az Integritás Hatóság

A fejlemény közvetlen előzménye, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség vádiratot nyújtott be Bíró Ferenc Pál ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az Integritás Hatóság elnökét többek között hivatali visszaéléssel és közokirat-hamisítással vádolják.

Az ügy különösen érzékeny azért, mert a vádiratban szereplő bűncselekmények olyan kategóriába tartoznak, amelyek kizárhatják valakinek az Integritás Hatóság élén való működését. A hatóság létrehozásának egyik legfontosabb célja ugyanis éppen az volt, hogy az európai uniós források felhasználását érintő korrupciós és integritási kockázatokat vizsgálja, illetve ellenőrizze.

A mostani döntés azért is figyelemre méltó, mert Windisch László még néhány nappal korábban nem tartotta időszerűnek a kereset megindítását. A múlt héten arról beszélt, hogy mérlegeli a szükséges lépéseket, és egyelőre nem született végleges döntés az ügyben.

A kérdés politikai visszhangot is kapott. A pénteki kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter is reagált a helyzetre, amikor az ÁSZ elnökének a következő üzenetet küldte:

Jó mérlegelést kívánok az elnök úrnak minden tekintetben.

Néhány nappal később azonban a mérlegelés időszaka lezárult, és Windisch László benyújtotta a keresetet.

A következő lépés már a bíróság kezében van. A Fővárosi Törvényszéknek kell eldöntenie, hogy a vádemelés és az ügy körülményei elegendő alapot szolgáltatnak-e Bíró Ferenc Pál jogviszonyának megszüntetésére. Az ügy kimenetele nemcsak az Integritás Hatóság jövője szempontjából lehet meghatározó, hanem abból a szempontból is, hogy miként érvényesülnek a közéleti tisztségeket betöltő személyekkel szembeni integritási és összeférhetetlenségi követelmények.