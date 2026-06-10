Foci-vb 2026: a tornára is árnyékot vet a közel-keleti háború – az utolsó pillanatban kapott furcsa csavart Irán részvétele

Február végén az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyszabású támadássorozatot indított Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök gyors és sikeres háborúval számolt, azonban a közel-keleti konfliktus június közepén még javában tart, és egyelőre nem is látszik a vége. Ráadásul az iráni háború különös pikantériát ad a labdarúgó-világbajnokságnak is.

A Los Angeles-i SoFi Stadiumban lép pályára először Irán válogatottja az idei labdarúgó-világbajnokságon / Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

Irán labdarúgó-válogatottja rendszeres résztvevőnek számít a vb-ken. 1978-ban, 1998-ban és 2006-ban is szerepelt a sportág legnagyobb seregszemléjén, majd 2014 óta megszakítás nélkül kvalifikált, így idén sorozatban negyedszer, összességében hetedszer léphet pályára a világbajnokságon. Aminek idén a három észak-amerikai ország a házigazdája, így a nagy ellenség Egyesült Államok is. A sorsolás fintora, hogy bár Kanada és Mexikó is rendező, Irán a G csoportban kapott helyet, és mindhárom mérkőzését amerikai helyszínen kell lejátszania.

Mégsem kapnak jegyeket az irániak

A perzsa állam kizárása komolyabban fel sem merült, és sokáig úgy tűnt, hogy a szurkolóik is biztathatják a helyszínen válogatottjukat. Ez azonban jelen állás szerint mégsem következhet be. Az Iráni Labdarúgó-szövetség ugyanis kedden arról számolt be, hogy néhány nappal a világbajnokság kezdete előtt megvonták a számára biztosított jegymennyiséget, így azok a szurkolók, akik már korábban megtervezték és megszervezték utazásukat, nem tudnak részt venni csapatuk mérkőzésein – írta a Reuters.

A világbajnokság június 11-én, csütörtökön kezdődik. Irán az első két csoportmeccsét Los Angelesben játssza:

június 15-én Új-Zéland,

június 21-én Belgium ellen lép pályára,

június 26-án pedig Seattle-ben találkozik Egyiptommal.

Az iráni szövetség a közleményében arról számolt be, hogy már megkezdte a mérkőzésekre szóló jegyek értékesítését, azonban végül nem tudja átadni a szurkolóknak.

„Mindez annak ellenére történt, hogy számos iráni futballszurkoló a hivatalosan bejelentett eljárás szerint már megtette a szükséges intézkedéseket a mérkőzések helyszíni megtekintésére. Az iráni szurkolók megfosztása a számukra jogszerűen és hivatalosan biztosított jegyektől ellentétes a nemzetközi sportversenyek szellemiségével, valamint a részt vevő országok közötti egyenlőség elvével” – áll az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFIRI) közleményében.