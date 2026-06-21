Feléledt a remény: Vance tárgyalni érkezett, Trump ragaszkodik az iráni tűzszünethez, ha folyik is a vér

Vasárnap kezdődhetnek meg az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti, egy állandó tűzszünetről szóló tárgyalások Svájcban, ahol magas rangú tisztviselők – köztük J. D. Vance amerikai alelnök – gyűltek össze, annak ellenére, hogy Irán ismételten elrendelte a Hormuzi-szoros lezárását.

Donald Trump amerikai elnök (b) szeretné lezárni az iráni háborút, J. D. Vance alelnököt (j) küldte Svájcba tárgyalni / Fotó: Kent Nishimura / AFP

A két szembenálló fél tárgyalóasztalhoz ült, miközben a dél-libanoni térségben izraeli erők és az Irán által támogatott Hezbollah harcosai között kirobbant összecsapások késleltették az egyeztetések kezdetét. A felek egy 60 napos tárgyalási időszak első napjaiban járnak, miután létrejött egy előzetez megállapodás, amelyet Donald Trump amerikai elnök szerdán, a párizsi látogatása során írt alá. A megállapodás ugyanakkor lehetőséget biztosít a határidő meghosszabbítására – írta a Bloomberg.

Bár a nehezen tető alá hozott ideiglenes megállapodás a fegyveres cselekmények lezárását jelezte, valójában csak az újrakezdése annak a hosszú vitának, amely Irán nukleáris képességei körül évek óta zajlik. A helyzet törékenységét mutatja, hogy az Izrael (amely nem részese a megállapodásnak) és a Hezbollah közötti harcok miatt Teherán tűzszüneti jogsértést emlegetett, és ismét demonstrálta befolyását a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros felett.

Tapasztalt szereplők a tárgyalóasztalnál

J. D. Vance amerikai alelnök helyi idő szerint vasárnap reggel körülbelül 6 órakor érkezett meg Svájcba. Az alelnök sem sokkal azután indult el Washingtonból, hogy Pakisztán bejelentette: Shehbaz Sharif miniszterelnök és Asim Munir vezérkari főnök is részt vesz a burgenstocki találkozón, így két kulcsfontosságú közvetítő is csatlakozik az egyeztetésekhez.

„Csak egy-két napot tudok ott tölteni. Remélhetőleg előrelépést érünk el a nukleáris kérdésben, és előrelépést a libanoni tűzszünet ügyében is” – mondta az indulása előtt Vance újságíróknak.

Az iráni delegáció tagjai között szerepel Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök, Abbas Aragcsi külügyminiszter és Abdolnaser Hemmati jegybankelnök is – jelentette az állami IRIB News.