Feléledt a remény: Vance tárgyalni érkezett, Trump ragaszkodik az iráni tűzszünethez, ha folyik is a vér
Vasárnap kezdődhetnek meg az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti, egy állandó tűzszünetről szóló tárgyalások Svájcban, ahol magas rangú tisztviselők – köztük J. D. Vance amerikai alelnök – gyűltek össze, annak ellenére, hogy Irán ismételten elrendelte a Hormuzi-szoros lezárását.
A két szembenálló fél tárgyalóasztalhoz ült, miközben a dél-libanoni térségben izraeli erők és az Irán által támogatott Hezbollah harcosai között kirobbant összecsapások késleltették az egyeztetések kezdetét. A felek egy 60 napos tárgyalási időszak első napjaiban járnak, miután létrejött egy előzetez megállapodás, amelyet Donald Trump amerikai elnök szerdán, a párizsi látogatása során írt alá. A megállapodás ugyanakkor lehetőséget biztosít a határidő meghosszabbítására – írta a Bloomberg.
Bár a nehezen tető alá hozott ideiglenes megállapodás a fegyveres cselekmények lezárását jelezte, valójában csak az újrakezdése annak a hosszú vitának, amely Irán nukleáris képességei körül évek óta zajlik. A helyzet törékenységét mutatja, hogy az Izrael (amely nem részese a megállapodásnak) és a Hezbollah közötti harcok miatt Teherán tűzszüneti jogsértést emlegetett, és ismét demonstrálta befolyását a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros felett.
Tapasztalt szereplők a tárgyalóasztalnál
J. D. Vance amerikai alelnök helyi idő szerint vasárnap reggel körülbelül 6 órakor érkezett meg Svájcba. Az alelnök sem sokkal azután indult el Washingtonból, hogy Pakisztán bejelentette: Shehbaz Sharif miniszterelnök és Asim Munir vezérkari főnök is részt vesz a burgenstocki találkozón, így két kulcsfontosságú közvetítő is csatlakozik az egyeztetésekhez.
„Csak egy-két napot tudok ott tölteni. Remélhetőleg előrelépést érünk el a nukleáris kérdésben, és előrelépést a libanoni tűzszünet ügyében is” – mondta az indulása előtt Vance újságíróknak.
Az iráni delegáció tagjai között szerepel Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök, Abbas Aragcsi külügyminiszter és Abdolnaser Hemmati jegybankelnök is – jelentette az állami IRIB News.
Vance szerint a cél az, hogy kialakítsák a tárgyalások tényleges keretrendszerét, építve azokra a svájci technikai egyeztetésekre, amelyeken Jared Kushner és Steve Witkoff, Donald Trump két nemzetközi főtárgyalója vett részt.
Az amerikai elnök pénteken kijelentette, hogy a feleknek még van idejük megállapodásra jutni, ugyanakkor burkolt figyelmeztetést is megfogalmazott Irán felé.
„Ellenkező esetben olyan lépéseket fogunk tenni, amelyek nem fogják őket boldoggá tenni, de szerintem erre nem kerül sor. Úgy gondolom, minden nagyon jól fog alakulni” – mondta Trump.
Irán bejelentése a Hormuzi-szoros lezárásáról árnyékot vetett a tárgyalásokra. A lépés ismét óvatosabbá teszi azokat a hajótulajdonosokat, amelyek hajói hónapok óta a szorosban rekedtek. Szombaton nyugati haditengerészeti erők még azt közölték, hogy a hajók bármikor áthaladhatnak a folyosón, akár bekapcsolt, akár kikapcsolt műholdas jeladókkal.
Szakértők attól tartanak, hogy ha a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal lezárása újból állandósul, akkor újabb olajárrobbanás rázhatja meg a globlis piacokat.
Irán nem szedhet pénzt a Hormuzi-szorosnál
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) szerint szombaton nőtt a kereskedelmi hajóforgalom a szorosban, 55 teherhajó haladt át rajta, összesen több mint 17 millió hordó olajat szállítva.
Mint ismert, az amerikai–iráni memorandum eredményeként Washington feloldotta az iráni kikötők elleni tengeri blokádot, és vállalta, hogy felfüggeszti azokat a szankciókat, amelyek korábban akadályozták az iráni nyersolaj értékesítését. Irán cserébe ígéretet tett a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására, amelyen a világ olaj- és gázszállításának mintegy egyötöde halad át. Teherán ugyanakkor jelezte, hogy az áthaladó hajóknak iráni engedéllyel és kötelező biztosítással kell majd rendelkezniük.
Az Amerika Egyesült Államok, Európa és az Öböl menti arab államok egyaránt elutasították annak lehetőségét, hogy Irán díjat szedjen az áthaladásért.
Trump szombaton egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben kijelentette, hogy a 60 napos tárgyalási időszak alatt és azt követően sem lehetnek tranzitdíjak, „kivéve, ha azokat az Amerikai Egyesült Államok vezeti be és szedi be”.