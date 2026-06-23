Új szakaszába lépett az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai közeledés, miután Washington 60 napra felfüggesztette a Teheránt sújtó szankciók egy részét. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor világossá tette, hogy a gesztus nem feltétel nélküli: amennyiben Irán nem tartja be a múlt héten megkötött ideiglenes megállapodást, az Egyesült Államok kész újabb lépéseket tenni.

Donald Trump egyelőre megkegyelmezett Iránnak, majd azzal a lendülettel meg is fenyegette – „Megteszi, amit meg kell tennie” / Fotó: Hans Lucas via AFP

„Ha Irán nem tartja magát a megállapodáshoz, vagy nem megfelelően viselkedik, akkor megteszem, amit meg kell tennem” – fogalmazott Trump újságírók előtt, miután korábban a Truth Social közösségi oldalon arról írt, hogy Teherán beleegyezik a fegyverzetellenőrzésekbe és a nukleáris program vizsgálatába.

A szankciók részleges felfüggesztése hétfőn lépett életbe, és augusztus 21-ig biztosít könnyítést Irán számára. Az amerikai pénzügyminisztérium döntése lehetővé teszi, hogy az ország ismét értékesítsen kőolajat és olajipari termékeket, valamint hozzáférjen az ezekből származó bevételekhez – írja a Reuters.

A lépés a múlt heti ideiglenes békemegállapodás első kézzelfogható eredménye. Az amerikai és iráni delegáció Svájcban, a Bürgenstock üdülőhelyen folytatott tárgyalásokat, amelyek során Katar és Pakisztán közvetítésével egy 60 napos ütemtervet dolgoztak ki egy végleges megállapodás elérésére.

Az amerikai fél optimistán értékelte az egyeztetéseket.

J. D. Vance alelnök szerint sikerült megteremteni a végleges rendezés alapjait, és állítása szerint Irán hajlandó lehet ismét nemzetközi nukleáris ellenőrzéseket engedélyezni.

Teherán ugyanakkor jóval óvatosabban fogalmazott. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint az ország egyelőre nem kezdett hivatalos tárgyalásokat nukleáris programjáról, és nem vállalt új kötelezettségeket ezen a területen.

A két fél nemcsak az iráni kérdésben próbál előrelépni. A tárgyalások részeként megállapodtak egy olyan mechanizmus kidolgozásáról is, amely segítheti a Libanonban zajló konfliktus lezárását, valamint létrehoztak egy kommunikációs csatornát a Hormuzi-szoros biztonságos hajóforgalmának garantálására.